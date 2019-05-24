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YORUM KURALLARINI OKUDUM

24 Mayıs Hadi ipucu sorusu: Cep telefonu ile temas olmadan yapılan ödeme yöntemine ne denir? 12.30 Hadi cevabı

Hadi ipucu 24 Mayıs sorusu ve cevabı yayınlandı. Bugün saat 12.30'da canlı olarak yapılacak ödüllü yarışmada Hadi ipucu sorusu, Cep telefonu ile temas olmadan yapılan ödeme yöntemine ne denir? oldu. Hadiciler bu ipucu ile bir adım önde olacak. İşte, 24 Mayıs Hadi ipucu sorusu cevabı...

Hadi ipucu

Hadi ipucu 24 Mayıs sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Cep telefonu ile temas olmadan yapılan ödeme yöntemine ne denir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, 24 Mayıs Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 24 MAYIS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise: 

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 24 MAYIS CEVABI: TEMAZSIZ ÖDEME

Temassız ödeme, kullanıcı ödeme aracı (kredi kartları, banka kartları, akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar da dahil),ve POS cihazı arasında temas olmadan yapılan ödeme işlemlerine verilen isimdir.

Temassız ödeme işleminde, kullanıcı temassız kartını veya temassız ödeme yapabilen (NFC özellikli) telefonunu işyeri POS cihazına yakın mesafede (maksimum 4 santimetre uzaklık) tutar ve ödeme bilgileri kablosuz olarak (radyo frekansı ile tanımlama - RFID) gönderilir.

Temassız ödeme kabul eden işyerlerinde POS cihazının üzerinde temassız dalga işareti ve/veya «Contactless» ifadesi yer alır.

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YORUMLAR

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