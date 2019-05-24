İftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? soruları 2019 Ramazan ayının 19. orucunu açacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı bu sene 29 gün sürecek. Vatandaşlar Ramazan Bayramı için de hazırlıklarına başladı. Öncesinde ise Ramazan ayının 26. gecesinde Kadir Gecesi idrak edilecek. Diyanet İşleri imsakiyesine göre 24 Mayıs iftar vakti haberimizde.

İFTAR VAKTİ 24 MAYIS! İFTARA NE KADAR KALDI? (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, DİYARBAKIR)

Ramazan imsakiyesine göre bugün tutulan oruçlar İstanbul'da saat 20.30'da, Ankara'da saat 20.11'de, İzmir'de saat 20.30'da, Diyarbakır'da saat 19.36'da okunacak akşam ezanıyla birlikte açılacak. Diğer illerin 24 Mayıs iftar vakitlerini aşağıdaki bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.

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İFTAR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Ramazan'da oruç açılırken edilen İftar Duası, edilmesi tavsiye edilen bir duadır. Allah'ın verdiği nimetler için şükredilmeli ve şu dua okunmalıdır: “Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''

“Allah'ım! Bu günde oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol; bu günün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır; bu günde sürekli olarak seni zikretmeği bana nasip eyle; tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden!”

“Allah'ım! Bu günde bana huşu ehlinin itaatini nasip eyle; mütevazı insanlar gibi dönüş yapıp tövbe etmemle göğsümü genişlet; imanınla, ey korkanların imanı ve güveni!”

“Allah'ım! Bu günde beni hoşnutluğuna götürecek bir kılavuz kıl bana; bu gün Şeytan'ı bana ulaştıracak hiçbir yol bırakma; benim yerleşeceğim ve rahat edeceğim yeri cennet kıl; ey arayanların hacetlerini yerine getiren -Rabbim-!”

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç; bu günde bereketlerini üzerime indir ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl; beni cennetlerinin ortasına yerleştir; ey perişanların duasını kabul eden -Allah-!

AYET

Erkek ya da kadın, inanmış olması yanında bir de dürüst ve erdemli davranan kimseye hiç şüphesiz arı duru, hoş bir hayat tattıracağız; ve yine şüphesiz böylelerini, yapageldikleri en güzel şey neyse ona göre ödüllendireceğiz. Nahl, 97

HADİS

"Kişinin fitnesi ehlinde, malında, çocuğunda, nefsinde ve komşusundadır. Oruç, namaz, sadaka, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker bu fitneye kefaret olur!" Tirmizi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi 2019 Ramazan ayının 26. gecesinde idrak edilecek. Yani Miladi takvime göre Kadir Gecesi, 31 Mayıs Cuma akşamına denk geliyor.