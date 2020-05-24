Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı dün 155.686'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.308 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte, 24 Mayıs Türkiye koronavirüs tablosu...

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz remi olarak yayımlamadı.

23 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunu dün akşam yayımladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır hasta sayımız bugün de azalmaya devam etti. Test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakamız var. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe."

22 Mayıs (dün) koronavirüs tablosu aşağıdaki durumdaydı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 32 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 155 bin 686, can kaybı 4 bin 308 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 40 bin 178 test yapıldı ve 1186 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1491 hasta iyileşti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Toplam test sayısı 1 milyon 807 bin 673, vaka sayısı 155 bin 686 ve vefat sayısı 4 bin 308 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 775, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 388 ve iyileşen hasta sayısı 117 bin 602 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS SON DURUMU

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 666 bin 828 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 98 bin 683 kişi öldü.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 119 artarak 32 bin 735'e yükseldi. Fransa'da ise Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 43 artarak 28 bin 332 oldu