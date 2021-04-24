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HaberlerSağlık
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24 Nisan Korona tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Türkiyede son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti. Peki 24 Nisan Koronavirüs tablosu yayınlandı mı? İşte koronavirüs son durumu...

24 Nisan Korona tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 4.550.820'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 37.672 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

24 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

23 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

23 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu.

Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs salgınıyla mücadelede zor günler geçiren Hindistan'da son 24 saatte 332 bin 518 vaka tespit edildi. Bu sayıyla günlük vaka sayısında yeni rekor kırıldı. Öte yandan sağlık sisteminin çökme noktasında belirten uzmanlar, çok sayıda hastanede yatak sayısı ve oksijen tüpünün yetersiz olduğunu ifade etti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga 25 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında Tokyo, Osaka ve Hyogo için acil durum ilan etti. Başbakan Suga bugün geç saatlerde kısıtlamaları açıklayacak.

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