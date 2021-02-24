Acun "Ünlüler takımından kimi aday gösterdiğini sebebini belirterek açıklamanı istiyoruz."

Batuhan "Daha önce kimi söyleyeceğimi düşünmemiştim. Takıma bakınca hem sağımdan hem solumdan iyi bir takımız ama daha iyi olmak için iyi bir adım atmalıyız. Performansı iyi olan ama gitmeyeceğine inandığım birini söyleyeceğim kendisinden özür diliyorum. Hiçbir sorunum yok. Gitmeyeceğine inandığım için ne yazık ki İlayda diyorum."