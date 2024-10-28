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        Haberler Gündem Çevre 240 gölün 186'sı kurudu mu? | Son dakika haberleri

        240 gölün 186'sı kurudu mu?

        Son 30 yılda ülkemizdeki 240 gölün 186'sının kuruduğu iddiası doğru mu? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız yanıtladı. Habertürk'ten Esra Toptaş yazdı..

        Giriş: 28.10.2024 - 11:34 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:34
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        240 gölün 186'sı kurudu mu?
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        Son günlerde gündeme gelen haberlere göre son 30 yılda ülkemizde 240 gölün 186’sının kuruduğu iddia edildi. Peki bu gerçek mi? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’a sordum.

        "SORDUK YANIT ALAMADIK"

        Yıldız, şöyle yanıtladı: “Su Politikaları Derneği olarak biz buna yönelik resmi bir açıklama veya veriye ulaşamadık. Konuyu doğru değerlendirmek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için ilgili olan kurumlardan DSİ Genel Müdürlüğü’ne, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak bu konuda bir açıklama talep ettik. Ancak şimdiye kadar bir sonuç alamadık. Bu konuda bazı milletvekillerinin verdiği soru önergeleri de var. Onlar da cevapsız kaldı.

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        Göllerimizin kuruması konusunda bizi bekleyen en büyük tehlike hâlâ tehlikenin farkında olmayışımızdır. Su yönetimimizde radikal bir düşünce değişikliğine ihtiyaç var. Tüm sektörlerde su kullanım alışkanlıklarımız da değişmeli. Aksi takdirde çok etkili bölgesel kuraklıklar ile su ve gıda güvencesi sorunları yaşarız.

        Ülkemizde 240 gölün 186’sı kurudu haberlerine rağmen herhangi bir resmi açıklama yapılmıyorsa, hangi önlemlerin alındığı ve alınacağı konusunda bilgi verilmiyorsa su yönetiminde katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri yok sayılıyor demektir. Katılımcılık ve şeffaflık olmadan sürdürülebilir su yönetimi olmaz.”

        Göllerin kurumasıyla bizi nasıl bir tehlike bekliyor peki? Bu soruyu da şöyle yanıtladı Dursun Yıldız:

        * Kuruyan göllerde biyoçeşitlilik çok büyük oranda zarar görür. Çünkü gölde yaşayan bitki ve hayvan türleri ve balıklar, amfibiler, su bitkileri, planktonlar gibi canlı organizmaların, kuş türleri ve endemik bitkilerin yaşam alanı ortadan kalkar.

        * Su seviyesinin düşmesiyle su kalitesi de bozulabilir. Kuruma sonucunda göldeki canlı türleri ya yok olur ya da göç ederler. Daha sonra bu göller tekrar dolabilir ancak orada ekosistem zinciri koptuğu ve dengesi bozulduğu için tekrar aynı göl olmaz.

        * Gölün ekosistem dengesini tekrar bulması, gölün kuruma süresine yeniden dolma hızına ve gölü dolduracak olan suyun kalitesine bağlı olarak değişse de göldeki eski türler genellikle geri dönmez.

        * Aslında gölde yapılacak restorasyon çalışmalarıyla, belirli türlerin yeniden yerleştirilmesi, su kalitesinin iyileştirilmesi ve su seviyelerinin yönetilmesi sağlanabilir, ancak bu süreç genellikle uzun ve karmaşık bir süreç olduğu için göl genellikle eski durumuna dönmez. Başka özellikler taşıyan bir su kütlesi olur.

        Fotoğraflar: AA

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