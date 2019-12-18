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HaberlerFutbol24Erzincanspor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? BJK

24Erzincanspor - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası 5. turundaki Anagold 24Erzincanspor - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da... Siyah-beyazlılar, ilk maçta 3-0 mağlup ettiği rakibi karşısında avantajı korumayı hedeflerken TFF 3. Lig ekibi ise en iyi sonucu almak için sahaya çıkıyor

Beşiktaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24Erzincanspor'a konuk oluyor. Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - BEŞİKTAŞ

STAT: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası
SAAT: 13.00
YAYIN: ASpor
HAKEM: Kutluhan Bilgiç

24ERZİNCANSPOR: Süleyman, Emre Çakır, Emre Tok, Enes, Hüseyin Erol, Abdurrahman, Ayhan, Hüseyin Çıray, Halil, Kerem, Ali
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Sarıgül

BEŞİKTAŞ: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rıdvan, Orkan, Oğuzhan, Muhayer, Erdem, Boyd, Umut
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

İLK MAÇTA RAHAT KAZANMIŞTI

Siyah-beyazlı takım, İstanbul'daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir'i golleriyle 3-0 kazanmıştı. Beşiktaş, beraberlik veya galibiyet halinde adını bir üst tura yazdıracak. Siyah-beyazlı takım, iki farklı yenilgide de tur atlayabilecek.

DERBİ ÖNCESİ ROTASYON

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 16. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden önce oynanacak kupa mücadelesinde önemli oyuncularını dinlendirecek. Kartal'ın maç kadrosu şöyle: Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin
Abdoulay Diaby.

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