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Güneş, Ay ve gezegenler arasındaki etkileşimin yalın haliyle insan hayatına yansımasıdır. Antik döneme uzanan kökleriyle birlikte astrolojinin her kültüre bir etkisi vardır. Gelecek hakkında bilgi sahibi olmak insanın doğal bir içgüdüsel sürecidir. Bu sebeple de astroloji yoğun ilgi görmektedir. Peki, 25 Haziran hangi burç? 25 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 25 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

25 Haziran Hangi Burç?

25 Haziran tarihinde doğanlar yengeç burcuna dâhil olmaktadır. Yengeç burcunun yönetici gezegeni Ay’dır.

25 Haziran Burcu Ne?

25 Haziran’da dünyaya gelenlerin burcu yengeç burcudur. Yengeç burcu 22 Haziran ile 22 Temmuz arasını kapsamaktadır. Yengeç burcu su elementine tabidir.

25 Haziran Burcu Özellikleri

25 Haziran’da dünyaya gelen yengeç burçları oldukça merhametli kişilerdir. Hassas ve kırılgan yapılarıyla ön plana çıkan yengeç burçlarının yaratıcı yönleri de bir o kadar gelişmiştir. Yengeç burçları dışa dönük yapıda değildirler. Daha çok evcimen bir hayatı tercih ederler. Sosyal anlamda yeni insanlarla tanışmak onlara göre değildir. Birkaç arkadaş onlar için yeterlidir. Yeni arkadaşlıklara çok sıcak bakmazlar. Aile ve arkadaşlarına çok düşkünlerdir. Onları kendinden daha ön planda tutarlar. Korumacı yapılarını ilişkinin her aşamasında belli ederler. Sadık ve sevecendirler. Sadakat onlar için çok önemlidir. İlişkilerinde şüpheye yer yoktur. Şüphe içine düştükleri ilişkileri sürdürmezler. Sezgisel yönleri kuvvetlidir. Bu sebeple çoğu zaman sevgileriyle hareket ederler.

25 Haziran Burcu Erkeği

25 Haziran’da dünyaya gelen yengeç erkekleri nazik, anlayışlı ve ileri görüşlüdür. Yengeç burcu erkekleri karşındakiyle empati kurmasını sever. Hoşlanmadığı şeyleri başkalarına yapmak istemez. Güven verici yapıları vardır. Sadık ve ideal bir eştirler. Eşlerine, ailelerine ve arkadaşlarına oldukça düşkündürler. Romantizm tam anlamıyla yengeç burcu erkeklerine göredir. Ayrıca merhametli yönleri sayesinde muhtaç durumda olan kimselere yardım eli uzatmaktan çekinmez. Yaratıcılık özellikleri ise geniş hayal güçlerinden ileri gelmektedir. Gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve ressamlık tam anlamıyla yengeç erkeğine göre mesleklerdir. Rekabetçi ve kinci yapıları ise olumsuz özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yengeç erkeği ona yapılan yanlışı asla unutmaz. Zaman zaman da kibirli olabilirler.

25 Haziran Burcu Kadını

Yengeç burcu kadını duygusallığın iliştirildiği merhamet duygusuyla hayatını sürdürür. Merhamet duygusunun bu kadar köklü olması anaç yapısından dolayıdır. Kimse hakkında art niyetli düşünmezler. Oldukça duygusal olmaları sebebiyle olur olmadık konularda gözü yaşlı bir yengeç burcu kadını görebilirsiniz. Melankolik yapıya sahip olan yengeç burcu kadını için güven çok önemlidir. Gerçekten güven beslemediği biriyle ilişki için adım atmaz. Ruh hali dalgalanmaları gün içinde belirgin olabilir. Bu onların hassas yapılarından gelmektedir. Kırmaktan ve kırılmaktan korkarlar.

25 Haziran Burcu Yorumu

Duygusal ve hassas yapıdadırlar.

Merhametli ve bağışlayıcı yapıları ön plana çıkmaktadır.

Kolayca affederler ama unutmazlar, kinci yapıya sahiptirler.

Sadık ve güvenilirdirler.

Karşındakine duygularını kolay kolay belli etmezler.

Evcimendirler.

Sosyal hayattan ziyade aile ortamını tercih ederler.

Zaman zaman kibirli olabilmektedirler.

Sezgisel yapıları gelişmiştir.

25 Haziran Yükseleni Nedir?

25 Haziran’da doğan yengeç burçları detaylı doğum tarihine sahipse internet üzerinden yükselen burcuna erişim sağlayabilir. Yengeç burçları dakikalar içinde değişim göstermektedir.

25 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Aydilge

Oyuncu Füsun Erbulak

Oyuncu Müge Akyamaç

Oyuncu Ayhan Taş

Oyuncu Tarkan Koç

Oyuncu Kayra Şenocak

İş insanı Hacı Sabancı

Futbolcu Fatih Atik

Futbolcu Abdülkadir Ömür

Güreşçi Soner Demirtaş

Voleybolcu Seda Tokatlıoğlu

25 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Yazar George Orwell

Yazar William Stoddart

Yazar Anthony Bourdain

Yazar Yann Martel

Kimyager Walther Nernst

Şarkıcı George Michael

Şarkıcı Eddie Floyd

Oyuncu Michel Côté

Oyuncu Linda Cardellini

Yönetmen Sidney Lumet

Ressam Peter Blake

Mimar Álvaro Siza Vieira

Oyuncu Sona Hacıyeva

Satranç oyuncusu Vladimir Kramnik

Model ve güreşçi Layla El

Brezilyalı eski futbolcu Cristian Baroni

Uruguaylı millî futbolcu Rodrigo Bentancur

İtalyan futbolcu Simone Zaza

Kenyalı futbolcu Victor Wanyama

Meksikalı futbolcu Miguel Layún

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