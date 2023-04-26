25 Haziran Hangi Burç?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 25 Haziran Hangi Burç? 25 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

25 Haziran hangi burç? 25 Haziran burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astroloji, gökcisimlerinin insan davranışları üzerinde etkisini konu alır. Astroloji günümüzde de ilgisini sürdürmektedir. Tarihsel düzlemde geleceği öğrenmek amacıyla krallar dahi astrologlardan faydalanmıştır. Peki, 25 Haziran hangi burç? İşte 25 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

25 Haziran Hangi Burç? 25 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Güneş, Ay ve gezegenler arasındaki etkileşimin yalın haliyle insan hayatına yansımasıdır. Antik döneme uzanan kökleriyle birlikte astrolojinin her kültüre bir etkisi vardır. Gelecek hakkında bilgi sahibi olmak insanın doğal bir içgüdüsel sürecidir. Bu sebeple de astroloji yoğun ilgi görmektedir. Peki, 25 Haziran hangi burç? 25 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 25 Haziran'da doğan yabancı ve Türk ünlüler ile futbolcular...

25 Haziran Hangi Burç?

25 Haziran tarihinde doğanlar yengeç burcuna dâhil olmaktadır. Yengeç burcunun yönetici gezegeni Ay’dır.

25 Haziran Burcu Ne?

25 Haziran’da dünyaya gelenlerin burcu yengeç burcudur. Yengeç burcu 22 Haziran ile 22 Temmuz arasını kapsamaktadır. Yengeç burcu su elementine tabidir.

25 Haziran Burcu Özellikleri

25 Haziran’da dünyaya gelen yengeç burçları oldukça merhametli kişilerdir. Hassas ve kırılgan yapılarıyla ön plana çıkan yengeç burçlarının yaratıcı yönleri de bir o kadar gelişmiştir. Yengeç burçları dışa dönük yapıda değildirler. Daha çok evcimen bir hayatı tercih ederler. Sosyal anlamda yeni insanlarla tanışmak onlara göre değildir. Birkaç arkadaş onlar için yeterlidir. Yeni arkadaşlıklara çok sıcak bakmazlar. Aile ve arkadaşlarına çok düşkünlerdir. Onları kendinden daha ön planda tutarlar. Korumacı yapılarını ilişkinin her aşamasında belli ederler. Sadık ve sevecendirler. Sadakat onlar için çok önemlidir. İlişkilerinde şüpheye yer yoktur. Şüphe içine düştükleri ilişkileri sürdürmezler. Sezgisel yönleri kuvvetlidir. Bu sebeple çoğu zaman sevgileriyle hareket ederler.

25 Haziran Burcu Erkeği

25 Haziran’da dünyaya gelen yengeç erkekleri nazik, anlayışlı ve ileri görüşlüdür. Yengeç burcu erkekleri karşındakiyle empati kurmasını sever. Hoşlanmadığı şeyleri başkalarına yapmak istemez. Güven verici yapıları vardır. Sadık ve ideal bir eştirler. Eşlerine, ailelerine ve arkadaşlarına oldukça düşkündürler. Romantizm tam anlamıyla yengeç burcu erkeklerine göredir. Ayrıca merhametli yönleri sayesinde muhtaç durumda olan kimselere yardım eli uzatmaktan çekinmez. Yaratıcılık özellikleri ise geniş hayal güçlerinden ileri gelmektedir. Gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve ressamlık tam anlamıyla yengeç erkeğine göre mesleklerdir. Rekabetçi ve kinci yapıları ise olumsuz özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Yengeç erkeği ona yapılan yanlışı asla unutmaz. Zaman zaman da kibirli olabilirler.

25 Haziran Burcu Kadını

Yengeç burcu kadını duygusallığın iliştirildiği merhamet duygusuyla hayatını sürdürür. Merhamet duygusunun bu kadar köklü olması anaç yapısından dolayıdır. Kimse hakkında art niyetli düşünmezler. Oldukça duygusal olmaları sebebiyle olur olmadık konularda gözü yaşlı bir yengeç burcu kadını görebilirsiniz. Melankolik yapıya sahip olan yengeç burcu kadını için güven çok önemlidir. Gerçekten güven beslemediği biriyle ilişki için adım atmaz. Ruh hali dalgalanmaları gün içinde belirgin olabilir. Bu onların hassas yapılarından gelmektedir. Kırmaktan ve kırılmaktan korkarlar.

25 Haziran Burcu Yorumu

  • Duygusal ve hassas yapıdadırlar.
  • Merhametli ve bağışlayıcı yapıları ön plana çıkmaktadır.
  • Kolayca affederler ama unutmazlar, kinci yapıya sahiptirler.
  • Sadık ve güvenilirdirler.
  • Karşındakine duygularını kolay kolay belli etmezler.
  • Evcimendirler.
  • Sosyal hayattan ziyade aile ortamını tercih ederler.
  • Zaman zaman kibirli olabilmektedirler.
  • Sezgisel yapıları gelişmiştir.

25 Haziran Yükseleni Nedir?

25 Haziran’da doğan yengeç burçları detaylı doğum tarihine sahipse internet üzerinden yükselen burcuna erişim sağlayabilir. Yengeç burçları dakikalar içinde değişim göstermektedir.

25 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Şarkıcı Aydilge
  • Oyuncu Füsun Erbulak
  • Oyuncu Müge Akyamaç
  • Oyuncu Ayhan Taş
  • Oyuncu Tarkan Koç
  • Oyuncu Kayra Şenocak
  • İş insanı Hacı Sabancı
  • Futbolcu Fatih Atik
  • Futbolcu Abdülkadir Ömür
  • Güreşçi Soner Demirtaş
  • Voleybolcu Seda Tokatlıoğlu

25 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Yazar George Orwell
  • Yazar William Stoddart
  • Yazar Anthony Bourdain
  • Yazar Yann Martel
  • Kimyager Walther Nernst
  • Şarkıcı George Michael
  • Şarkıcı Eddie Floyd
  • Oyuncu Michel Côté
  • Oyuncu Linda Cardellini
  • Yönetmen Sidney Lumet
  • Ressam Peter Blake
  • Mimar Álvaro Siza Vieira
  • Oyuncu Sona Hacıyeva
  • Satranç oyuncusu Vladimir Kramnik
  • Model ve güreşçi Layla El
  • Brezilyalı eski futbolcu Cristian Baroni
  • Uruguaylı millî futbolcu Rodrigo Bentancur
  • İtalyan futbolcu Simone Zaza
  • Kenyalı futbolcu Victor Wanyama
  • Meksikalı futbolcu Miguel Layún
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

23 Haziran Hangi Burç? 23 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 23 Haziran hangi burç?
22 Haziran Hangi Burç? 22 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 22 Haziran hangi burç?
21 Haziran Hangi Burç? 21 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 21 Haziran hangi burç?
Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi
YAŞAM Dünyanın en derin ikinci mavi deliği keşfedildi
Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri
YAŞAM Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri
Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son! Bunu her gün yaparsanız metabolizmanız hızlanır, zinde ve dinç olursunuz!
YAŞAM Tek hareketle strese ve vücut ağrılarına son!
Hersek Lagünü'nde görülen şah kartal ile, kuş türü sayısı 253'e yükseldi
YAŞAM Kayıtlara geçti, 253'e yükseldi
Rüyada Bornoz Giymek Ne Anlama Gelir? Rüyada Mavi ve Pembe Bornoz Giymek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Bornoz Giymek
Tunceli'de ilkbaharın gelişiyle dağ ve ormanlarda yabani çiçekler açtı
YAŞAM Baharın gelişiyle dağ ve ormanlar renklendi
Yedi asırlık 'Osmanlı köyü' drone kamerasında!
YAŞAM Yedi asırlık 'Osmanlı köyü' drone kamerasında!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.