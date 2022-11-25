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25 Kasım 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nasıl ilan edildi?

1999 yılından itibaren Birleşmiş Milletler 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir. Yine bu bağlama dayanılarak kadına karşı şiddete yönelik olarak 2018 yılının teması “Dünyayı turuncuya boyayın yani Orange the World #HearMeToo” temasıyla turuncu benimsenmiştir.

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  • 25 Kasım ne günü, nasıl ilan edildi ve ne oldu? 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' neden turuncu temalı?

    MİRABAL KARDEŞLER...

    Her 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nün kutlanabiliyor olmasının sebebi Mirabal kardeşlere dayanır.
  • 25 Kasım ne günü, nasıl ilan edildi ve ne oldu? 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' neden turuncu temalı?

    Yıl 1960 ve yer Dominik Cumhuriyeti, ülkeyi 1930’da ele geçiren Rafael Trujillo diktatörlüğünü sürdürmeye devam ediyordu. Dominik Cumhuriyet’nin Cibas bölgesinde yaşayan ve dünyaya gelen Mirabal kardeşler, üç kızkardeşden oluşuyordu. Patria, Minerva ve Maria Teresa.
  • 25 Kasım ne günü, nasıl ilan edildi ve ne oldu? 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' neden turuncu temalı?

    DİKTATÖRLÜĞÜN SONA ERMESİNDE ÖNCÜLÜK ETTİLER

    Üç kız kardeş eşleriyle beraber Trujillo diktatörlüğüne başkaldırıyordu. Kardeşlerden Patria 1960 yılının Haziran ayında Clandestine Hareketinin öncüsü olmuştur. Diğer kız kardeşler de bu harekete katılmışlardır.

    Kardeşler diktatörlük karşıtı mücadelelere karşı sembol haline gelmiş bazı zamanlarda ağır baskılar ve hapis cezaları almışlardır.

    1960 yılının Kasım ayına gelindiğinde Trujillo ülkede iki tehlikeden söz etmiştir “Kilise ve Mirabal kardeşler.”
  • 25 Kasım ne günü, nasıl ilan edildi ve ne oldu? 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' neden turuncu temalı?

    Tam 25 Kasım 1960’da üç kız kardeş tecavüz edilerek öldürüldü ve “araba kazasında” öldürüldükleri söylendi. Mirabal kardeşlerin ölümünden bir yıl sonra Trujillo karşıtı hareket, sonunda diktatörlüğün sona ermesi sağladı.
  • 25 Kasım ne günü, nasıl ilan edildi ve ne oldu? 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' neden turuncu temalı?

    Mirabal kardeşlerin anısı, özgürlük ve insan hakları için verdikleri mücadele dünyada insan hakları savunucuları ve kadın hareketleri için bir sembol haline gelerek tarihe kazındı. 1999 yılına gelindiğinde Birleşmiş Milletler, 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için Ulusrarası Mücadele Günü” ilan etti.

 

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