Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 3.091.282'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 30.462 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

25 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

24 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

24 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 300 bini aştı

Avusturya’nın doğusunda yer alan Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ciddi artış nedeniyle 1-6 Nisan tarihlerinde ticari işletmeler ve kişisel bakım merkezleri bir kez daha kapatılacak.

Yaklaşık 15 aydır dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının üçüncü dalgasının başladığı iki Avrupa ülkesinde salgının kontrolden çıktığı ifade ediliyor. Çekya'da dünya genelinde nüfusa oranla en çok ölüm yaşanırken, Polonya'da 2 milyonun üzerine çıkan vaka sayısı dikkat çekiyor

Hollanda'da hükümet, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 15 Aralık'ta yürürlüğe giren kısıtlamalarının 20 Nisan'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Hindistan, Oxford-AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ihracatını, artan vakalar nedeniyle aşıların ülke içinde kullanımına ihtiyaç duyulması nedeniyle, geçici olarak durdurma kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs (Covid-19) salgının Avrupa'da görülen üçüncü dalganın etkilerinin İngiltere'ye de varabileceği konusunda uyararak, "Üçüncü dalgaya karşı dikkatli olmalıyız" dedi.