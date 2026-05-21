25 Mayıs kargolar açık mı? 25 Mayıs Pazartesi kargolar dağıtım yapacak mı?
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından, "25 Mayıs Pazartesi kargolar açık mı?" sorulara yanıt aranmaya başlandı. Özellikle internet alışverişi yapanlar ve gönderi bekleyenler, Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve PTT Kargo'nun çalışma durumunu gündemine aldı. İşte 25 Mayıs 2026 Pazartesi Yurtiçi, Aras, MNG, PTT ve Sürat Kargo çalışma saatleri...
Kurban Bayramı tatili nedeniyle kamu kurumlarıyla birlikte birçok özel sektör kuruluşunun çalışma düzeni değişti.Bu kapsamda kargo firmalarının 25 Mayıs’taki mesai durumu da gündeme gelen konular arasında yer aldı. Bayram tatilinin uzatılması sonrası gönderi teslimatı bekleyen vatandaşlar, “25 Mayıs’ta kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapılacak mı?” sorularına cevap arıyor. İşte 25 Mayıs 2026 kargo şirketlerinin çalışma düzenine ilişkin merak edilenler…
25 KARGOLAR AÇIK MI?
25 Mayıs Pazartesi günü idari izin kapsamında olduğu için, resmi tatil değildir.
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü kargo şirketleri hizmet vermeye devam edecek. Resmi tatilin sona ermesinin ardından özel kargo firmalarının şubelerini açması ve dağıtım faaliyetlerine devam etmesi öngörülüyor.
PTT 25 MAYIS'TA ÇALIŞIYOR MU?
PTT şubeleri ve dağıtım hizmetlerinin 25 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
YURTİÇİ, ARAS, MNG, SÜRAT KARGO AÇIK MI?
Özel kargo şirketleri olan Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo ve Sürat Kargo’nun da 25 Mayıs itibarıyla hizmet vermesi bekleniyor. Şubelerin açılış-kapanış saatleri ise bölgesel yoğunluk ve operasyon planına göre değişiklik gösterebiliyor.
Vatandaşların en güncel bilgi için ilgili kargo şirketlerinin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden sorgulama yapmaları öneriliyor.