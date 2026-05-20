AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?

Aile hekimlerinin de 25 Mayıs Pazartesi günü görev başında olması bekleniyor. Vatandaşlar MHRS ve Aile Hekimliği sistemi üzerinden randevu oluşturarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ancak bazı bölgelerde doktor izinleri veya yoğunluk nedeniyle değişiklik yaşanabileceği için bağlı bulunulan aile sağlığı merkezinden bilgi alınması öneriliyor.

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK OLACAK MI?

Kurban Bayramı’nın başlayacağı 27-30 Mayıs tarihleri arasında sağlık ocaklarının kapalı olması bekleniyor. Resmi tatil süresince aile sağlığı merkezlerinde hizmet verilmezken, acil sağlık hizmetleri hastanelerin acil servisleri üzerinden devam edecek.

Bayram süresince nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri vatandaşlara hizmet sunmayı sürdürecek.