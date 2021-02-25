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HaberlerSağlık
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25 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki İllere göre haftalık vaka sayısı kaç oldu? 25 Şubat Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

25 Şubat Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika Corona virüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 2.665.194'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 28.285 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 25 Şubat Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

25 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

24 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 124 bin 15 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 660 oldu.

Son 24 saatte 5 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 540 bin 293'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 684 bin 747'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 665 bin 194, vefat sayısı 28 bin 285, ağır hasta sayısı 1200 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Amerikan Kongresi Enerji ve Ticaret Alt Komitesi toplantısına katılan Pfizer ve Moderna yetkilileri, mart ayı sonuna kadar üretecekleri 220 milyon doz aşıyı kullanıma hazır hale getirecekleri sözünü verdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından bu hafta onay alması beklenen 3. aşının üreticisi Johnson and Johnson da acil kullanım izni alması durumunda, ilk etapta 20 milyon doz aşı sağlayacaklarını açıkladı.

Fransa'da son 24 saatte 31 bin 519 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle 1 Kasım 2020'den bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

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