El öptürüp biat ettiriyordu! 250 yıl istendi!

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Zafer Samancı'nın haberine göre Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak 39 kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen örgütle ilgili 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. 2020 yılı eylül ayında 400 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 3 şüpheli soruşturma aşamasında tahliye edildi.

ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK YAPISI ÇIKARTILDI

9'u tutuklu 41 şüpheliyle ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı 554 sayfalık iddianamesini tamamladı. ‘Tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, var olan suç örgütlerini oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma yapmak' gibi suçlamaların olduğu iddianamede örgütün hiyerarşik yapısına da yer verildi.

ÇETE LİDERİNİN LAKABI "AĞA"YMIŞ

Örgütün liderliğini ‘Ağa' olarak bilinen Esalettin E.'nin yaptığı belirtildi. Örgüt liderinin talimatlarını yerine getiren ve diğer örgüt üyelerine bildirerek eylemlerin gerçekleşmesini sağlayan H.A., S.P., L.K., A.N., M.E. ve E.E.'nin ise örgüt lider yardımcıları oldukları belirtildi.

"DEVLETTEN GÜÇLÜYÜZ' İMAJI VEREN BİR AİLE ÖRGÜTÜ"

Silahlı gücü olan çetenin, mağdur konumundaki kişileri bu yolla korkutup sindirmeye çalıştığı ifade edilen iddianamede, "Örgüt bünyesinde silahlı bir yapının mevcut olduğu, silahı korkutma ve sindirme amaçlı kullandıkları, mağdur konumda bulunan kişilerin sindirilmesi neticesinde korku unsuru ile adli makamlara veya kolluk kuvvetlerine şikayette bulunamadıkları ve herhangi bir bilgi veremedikleri, bu suretle devlet otoritesini zayıf hissettirmeye ve devletten daha güçlüyüz imajı vermeye çalıştıkları, çıkar amacına yönelik faaliyet gösterdiği anlaşılan yapının bir aile örgütü olması, nüfuzlarını kullanarak toplumda fertleri yıldırıcı, cebir ve şiddet eylemlerinde bulundukları kanısı oluşmuştur" denildi.

KENDİ MAHKEMELERİNİ KURUP YARGILAMA YAPMIŞLAR

İddianamede dikkat çeken bir diğer detay ise örgütün kendi mahkemesini kurup sözde bu mahkemede ticari anlaşmazlıklar yaşayanları yargılayıp hüküm vermeleri oldu. İddianamede, "Ticari konularda kendi aralarında uzlaşamayan kişilerin veya sanayi esnafının örgüt liderine gelerek uzlaşmanın sağlanması için karar vermesini istedikleri, örgüt liderinin de yaptıkları bu tür görüşmeleri ‘mahkeme' olarak adlandırdığı, örgüt lideri olarak kendisini mahkemeler yerine koyarak sözde yargılamalar yaptığı, mahkemede kusurlu buldukları kişilere para ceza kesildiği ve kesilen cezaya uymayanların tehdit edildiği tespiti bulunmaktadır" denildi.

BİAT EDİP EL ÖPMEYEN ESNAF ÇALIŞTIRILMIYOR

İddianamede örgüt lideri Eselatten E.'nin örgüt üyesi A.N. ile yaptığı bir telefon görüşmesi de yer aldı. A.N. konuşmasında, "Aradım konuştum. 'Dükkanı açalım mı?' dediler. 'Sakın bak sakın' dedim. 'Dükkanı açmak yok. Yarın elini öpecek, izin alabilirsek dükkanı açacağız, alamazsak orayı kapatın gayrı dedim' ifadelerini kullandığı belirtildi. Örgüt liderinin sorusu üzerine A.N., konuştuğu esnafın el öpmeyi kabul ettiğini söyledi.

HAPİSTE YATACAK ADAMLARI KULLANMIŞLAR

Öte yandan iddianamede yer alan başka bir detayda ise örgütün suç işlemek için il dışından 3-5 ay cezaevinde yatacak adam getirttiği de yer aldı. İddianamenin önümüzdeki günlerde kabul edilerek yargılamanın başlaması bekleniyor.