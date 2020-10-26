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26-30 Ekim EBA TV yayın akışı belli oldu! İşte EBA TV ders programı... EBA TV canlı izle

Koronavirüs salgını nedeniyle online eğitim amacıyla kurulan EBA TV yayın akışı belli oldu. Öğrenciler ve veliler tarafından sık sık aranan EBA TV canlı yayın linkine haberimizde ulaşabilirsiniz. İşte, İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı yayın yapan EBA TV ders programı...

26-30 Ekim EBA TV yayın akışı belli oldu! İşte EBA TV ders programı... EBA TV canlı izle

EBA TV 26-30 Ekim ders programı belli oldu. Covid-19 salgını nedeniyle online eğitime mecbur kalan öğrencilerin derslerini takip edebildikleri EBA TV yayın akışı herkesin merak ettiği konuların başında geliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı yayın yapan EBA TV ders programı için haberimize göz atabilirsiniz. EBA TV Canlı izle

EBA TV 26 EKİM DERS PROGRAMI

EBA TV İLKOKUL

EBA TV ORTAOKUL

EBA TV LİSE

EBA TV 26-30 EKİM İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV 26-30 EKİM İLKOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV 26-30 EKİM ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV 26-30 EKİM ORTAOKUL DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV 26-30 EKİM LİSE DERS PROGRAMI

EBA TV 26-30 EKİM LİSE DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA TV CANLI YAYIN İZLE

EBA TV üzerinden canlı dersleri takip etmek için aşağıdaki linke tıklayıp sınıfınızı seçebilirsiniz.

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