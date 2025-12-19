Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli mi, kadro-branş-kontenjan dağılımı açıklandı mı?

        26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli mi?

        2026 yılında sağlık sektöründe, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği açıklandı. Yapılacak alımlarda kontenjanın büyük bölümünün uzman hekimlere ayrıldığı, bunun yanı sıra tabip, hemşire, ebe ile farklı alanlarda görev yapacak sağlık teknikerleri için de kadro açılacağı bildirildi. Bu gelişmenin ardından adaylar, "26 bin 673 kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru süreci başladı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 personel ataması ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 16:26 Güncelleme: 19.12.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Peki, 26 bin 673 bin sözleşmeli sağlık personeli başvurusu ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli mi?

        2

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

        3

        KADRO BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

        Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.

        Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.

        4

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMASI BAŞVURU AÇIKLANDI MI?

        Başvuru ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair detayları paylaşması bekleniyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        8 çocuğa zincirleme cinsel istismar! Öğretmene büyük ceza!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        "Babam bizi tinerle yakmak istedi!"
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Fenerbahçe, Sörloth için masaya oturdu!
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Putin'den Ukrayna'ya: Barışçıl araçları reddediyor
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        Marmara'ya lapa lapa kar geliyor!
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        ABD'de 2 kişiyi öldüren Brown Üniversitesi saldırganı ölü bulundu
        "Yeni haberim oldu"
        "Yeni haberim oldu"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Halil Umut Meler'den flaş açıklamalar!
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a yakın takip!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        Şakalaştığı arkadaşı taşla kafatasını kırdı!
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi