26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli mi?
2026 yılında sağlık sektöründe, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edileceği açıklandı. Yapılacak alımlarda kontenjanın büyük bölümünün uzman hekimlere ayrıldığı, bunun yanı sıra tabip, hemşire, ebe ile farklı alanlarda görev yapacak sağlık teknikerleri için de kadro açılacağı bildirildi. Bu gelişmenin ardından adaylar, "26 bin 673 kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak, başvuru süreci başladı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 personel ataması ne zaman?
26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi. Peki, 26 bin 673 bin sözleşmeli sağlık personeli başvurusu ne zaman yapılacak, kadro dağılımı belli mi?
SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 26 BİN 673 KİŞİ ALINACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2026'da uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.
KADRO BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?
Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.