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25 Ekim korona vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Dün kaydedilen verilere göre vaka sayısı 27 bini aşarak 30 bin sınırına dayandı. Korona vaka sayısı 26 Ekim verileri ise akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Merak edenler için dün akşam açıklanan güncel korona vaka ve vefat sayılarını haberimizde derledik. İşte 25 Ekim korona vaka ve vefat sayıları...

KORONA 26 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 26 Ekim Salı günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

KORONA 25 EKİM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 663 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 824 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,68, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,95 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 480 bin 511'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 224 bin 799 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu on il Ordu, Muğla, Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir Edirne, ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ikinci doz aşı oranının Türkiye genelinde yüzde 77,5'i geçmesinin gurur duyulacak bir toplumsal başarı olduğunu belirtti.

Koca, "Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.