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26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

Türkiye'nin koronavirüs salgını devam ederken gözler kabine toplantısına çevrildi. Kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirlerinde değişiklikler yapılması bekleniyor. 26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı. Ağır hasta 3 bin 563 oldu, 48 bin 27 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 121 bin 671'e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?

26 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs tablosunu vatandaşlarla paylaşıyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 268 bin 893 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

26 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU


TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969, vefat sayısı 38 bin 358, ağır hasta sayısı 3 bin 590 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 125 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 125 milyon 58 bin 132’si iyileşti.

ABD'de 25 milyon 342 bin 800, Hindistan'da 14 milyon 247 bin 192 ve Brezilya'da 12 milyon 766 bin 772 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 4 milyon 22 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 4 milyon 388 bin 8’e, İngiltere’de 4 milyon 193 bin 828’e, İtalya’da 3 milyon 382 bin 224’e, İspanya’da 3 milyon 163 bin 849’a, Almanya’da 2 milyon 893 bin 900’e Kolombiya'da 2 milyon 573 bin 657’ye, Arjantin’de 2 milyon 496 bin 277’ye, Polonya’da 2 milyon 439 bin 412’ye ulaştı.

Dünya genelinde 19 milyon 344 bin 298 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 147 milyon 520 bin 495'e ulaşırken, virüs nedeniyle 3 milyon 118 bin 65 kişi hayatını kaybetti.

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