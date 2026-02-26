26 Şubat bugün orucun kaçıncı günü? Bayrama kaç gün var?
Ramazan ayının manevi atmosferi sürerken milyonlarca kişi, sahur ve iftar saatlerinin yanı sıra "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi doğrultusunda, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayan Ramazan'da 26 Şubat 2026 tarihi araştırılıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde sahur ve iftar vakitleri il il takip edilirken, Ramazan takvimi vatandaşların en çok başvurduğu kaynaklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Ramazan takvimi, ibadetlerini düzenli şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi imsakiyeye göre ilk orucun 19 Şubat’ta tutulduğu Ramazan ayında, 26 Şubat 2026 Perşembe günü sorgulanıyor. 81 il için belirlenen sahur ve iftar saatleri yakından takip edilirken, “Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?” sorusu da arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte bilgiler...
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 26 Şubat 2026 Perşembe günü Ramazan’ın 8. günüdür.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün