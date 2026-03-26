27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü mü? Dünya Tiyatrolar Günü nasıl ortaya çıktı?
Sanatın birleştirici gücünü sahneye taşıyan özel günlerden biri olan 27 Mart, her yıl "Dünya Tiyatrolar Günü" olarak kutlanıyor. Perde arkasından sahne ışıklarına uzanan büyülü yolculuğu simgeleyen bu anlamlı gün, tiyatronun toplumsal hafızadaki yerini hatırlatırken sanatseverleri yeniden salonlara davet ediyor. Peki, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü mü? Dünya Tiyatrolar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte bilgiler...
27 MART HANGİ ÖZEL GÜN?
27 MART DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ MÜ?
Evet, 27 Mart tüm dünyada “Dünya Tiyatrolar Günü” olarak kabul ediliyor. Bu özel gün, tiyatro sanatının gelişimini desteklemek ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla her yıl farklı etkinliklerle anılıyor. Birçok ülkede tiyatro oyunları sahneleniyor, ücretsiz gösterimler düzenleniyor ve sanatçılar tiyatronun önemine dair mesajlar paylaşıyor.
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Tiyatrolar Günü, 1961 yılında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından ilan edildi. İlk kutlama 1962 yılında gerçekleştirildi ve o tarihten bu yana geleneksel olarak her yıl 27 Mart’ta kutlanmaya devam ediyor. Bu özel günün amacı; tiyatro sanatını teşvik etmek, uluslararası kültürel alışverişi artırmak ve sahne sanatlarının toplum üzerindeki etkisine dikkat çekmek olarak öne çıkıyor.