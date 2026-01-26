27 Ocak güncel hava durumu: Gün içinde hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında; hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 27 Ocak Salı hava nasıl? İşte 27 Ocak Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
27 Ocak Salı güncel hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Peki, 27 Ocak Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 11°C, 15°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı