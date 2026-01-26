Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 27 Ocak hava durumu Meteoroloji: Gün içinde hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        27 Ocak güncel hava durumu: Gün içinde hava nasıl olacak?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında; hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, 27 Ocak Salı hava nasıl? İşte 27 Ocak Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2026 - 23:06 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        27 Ocak Salı güncel hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Peki, 27 Ocak Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL 11°C, 15°C

        Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        İZMİR 10°C, 15°C

        Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA 5°C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        USS Abraham Lincoln Orta Doğu'da konuşlandırıldı
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi