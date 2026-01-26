İSTANBUL 11°C, 15°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı