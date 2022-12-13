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270 kişinin öldüğü Lockerbie faciasının zanlısı ABD'de gözaltına alınmıştı: "İdamla yargılanması söz konusu değil"

34 yıl önce 270 kişinin hayatını kaybettiği Pan Am 103 sefer sayılı uçağı imha eden bombayı yapmakla suçlanan Libyalı Ebu Agila Muhammed Mesut, geçtiğimiz günlerde ABD'de gözaltına alınmıştı. ABD'de savcılık, zanlının idamla yargılanmasının söz konusu olmadığını belirtti.

270 kişinin öldüğü Lockerbie faciasının zanlısı ABD'de gözaltına alınmıştı:
Lockerbie faciasının zanlısı idamla yargılanabilir mi?
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AA

ABD'de savcılık, 34 yıl önce Lockerbie kasabası üzerinde Pan Am Havayollarına ait uçağın infilakına neden olan bombayı yapmakla suçlanan Libyalı Ebu Agila Muhammed Mesut'un idamla yargılanmayacağını açıkladı.

Lockerbie faciası olarak da bilinen 1988 yılındaki bombalı terör eyleminin sanığı Ebu Agila Muhammed Mesut, ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı.

Başkent Washington’da görülen davanın ilk duruşmasına, bombalı terör eyleminde yaşamını yitiren bazı kurbanların yakınları da katıldı.

Duruşmada, Libyalı eski istihbarat görevlisi Mesut'a yöneltilen suçlamaları resmen açıklayan savcılık, zanlının idamla yargılanmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Pazar günü İskoçya’da tutuklanarak ABD makamlarına teslim edilen Mesut’u ilk duruşmada mahkemenin atadığı federal avukat temsil etti. Mesut, tercüman yardımıyla, “savunmasını üstlenecek avukat bulana kadar” konuşmayacağını beyan etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyinden geçen ay yapılan açıklamada, 1988'de İskoçya'nın Lockerbie kasabası üzerinde, bomba yerleştirilen yolcu uçağının patlatılması davasının yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterilmişti.

Libya yerel basınında, ABD Adalet Bakanlığınca Lockerbie faciasının bombacısı olduğu iddia edilen Ebu Agila Muhammed Mesut'un başkent Trablus'taki evinde ortadan kaybolduğu yönündeki haberler çıkmasının ardından Konsey tarafından açıklama yapılmıştı.

Lockerbie davasının, ABD ile Libya arasında 14 Ağustos 2008'de yapılan anlaşma gereğince siyasi ve hukuki açıdan tamamen kapandığı belirtilen açıklamada, bazı yerel makamların bu dosyayı yeniden açmasının reddedildiği ve bunun Libya aleyhinde doğuracağı sonuçların kabul edilmeyeceği vurgulanmıştı.

Açıklamada, "saçmalık" olarak nitelendirilen bu durum karşısında Temsilciler Meclisi, Başkanlık Konseyi ve başsavcı, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile dayanışmaya çağrılırken, emniyet güçlerinin de Mesut'un neden ortadan kaybolduğunu aydınlatması istenmişti.

LOCKERBIE FACİASI

Libyalı ajan Abdülbasit El Megrahi, 21 Aralık 1988'de, Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan Pan Amerikan Hava Yollarına ait uçağa bomba yerleştirmişti.

Uçak, İskoçya'nın Lockerbie kasabasının üzerinde infilak etmiş, yerde bulunanlar ve uçaktaki yolcuların tümü dahil 270 kişi hayatını kaybetmişti.

Lockerbie faciasında mahkum edilen tek kişi olan El Megrahi, 2009’da İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve 3 ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Lockerbie faciasıyla bağlantılı tek hükümlü El Megrahi serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüş, 2012’de hayatını kaybetmişti.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi, 2008’de Libya'nın Lockerbie faciasıyla ilgili sorumluluğunu kabul etmiş, kurbanların ailelerine tazminat ödemişti. Kaddafi, saldırı emrini kendisinin vermediğini de savunmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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