28-29 Ekim PTT ve kargo çalışıyor mu?

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)

Öğle arası: 12:30- 13:30

NOT: PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.