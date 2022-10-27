Aziz Müminler!

Aile olmak, kadın ve erkeğin meşru nikâhla bir yuva kurmasıdır. İki ömrün bir bütün olması, iki gönlün bir can olmasıdır. Aile olmak, Yüce Rabbimizin ُه نَّ س لَّ ْنُتْم لَِّبا ٌ س لَّ ُك ْم َّواَّ Eşlerinizُ “ه ن َّ لَِّبا ٌ sizin için bir elbisedir, siz de eşleriniz için birer elbisesiniz” 1 ayetine gönülden bağlanıp tıpkı bir elbise gibi örtücü, koruyucu ve uyumlu olmaktır. Aile olmak kadar aileyi korumak da önemlidir. Aileyi korumak, eşlerin şefkat, merhamet ve sadakatle birbirlerine bağlanmalarıdır. Her türlü günah ve haramdan birbirlerini korumaları, iffet ve onurlarını muhafaza etmeleridir.