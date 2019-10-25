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28 Ekim tatil mi? Okullar, ptt ve bankalar açık mı? 28 Ekim 2019 pazartesi resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi? sorusu gündeme geldi. Tüm Türkiye 29 Ekim cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken, 28 Ekim Pazartesi günü okullar, banka ve PTT gibi kurumların açık olup olmadığı da merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 28 Ekim Pazartesi günü ile ilgili detaylar haberimizde

29 Ekim

28 ve 29 Ekim'in tatil olup olmadığı ile ilgili detaylar, Cumhuriyet Bayramı'na geri sayım sürerken araştırılıyor. Tüm Türkiye 1923 yılında ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti için, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını yapıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil. Peki 28 Ekim de resmi tatil mi?

28 EKİM PAZARTESİ RESMİ TATİL Mİ? 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bu sene 29 Ekim Salı gününe geliyor. Yani Pazartesi günü yarım gün ve Salı günü resmi tatil olacak. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır, ancak okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerin katılımı beklenir.

28 EKİM PAZARTESİ PTT VE BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde banka, PTT, noter ve eczane gibi yerler de kapalı oluyor. Yani devlet kurumları ile birlikte banka, PTT, noter ve eczaneler 28 Ekim Pazartesi günü öğleye kadar yarım gün hizmet verdikten sonra Çarşamba gününe kadar kapalı olacak. 

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