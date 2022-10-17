28 Ekim Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başalandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde tatil planı yapan çalışanlar ve öğrenciler 28 Ekim hafta sonu ile birleşir mi sorusuna yanıt arıyor. Peki 28 Ekim 2022 Cuma günü yarım gün mü, tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi? İşte detaylar...