28. İstanbul Tiyatro Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali, 22 Ekim Salı akşamı Maximum Uniq Hall’da sahnelenen Müfettişler oyunuyla başladı.

Absürt tiyatronun ülkemizdeki öncülerinden Melih Cevdet Anday’ın yazdığı, başrollerini Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın paylaştığı, müziklerini ise Kenan Doğulu’nun yaptığı Müfettişler, Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda düzenlenen festival kapsamında prömiyer yaptı.

Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ’nin gösteri sponsorluğunda Maximum Uniq Hall’da sahnelenen Müfettişler, ilk gösteriminin ardından, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de bir kez daha izleyiciyle buluşacak.

FESTİVAL, İLK HAFTASINDA LOOP, UTSUSHİ VE GECEDİYARI'NI AĞIRLIYOR Mehmet Birkiye’nin küratörlüğünde gerçekleştirilen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, ilk haftasında izleyicileri, dünya tiyatrosundan çarpıcı örnekler ve günümüz tiyatrosuna farklı soluklar getirecek yerli yapımlarla buluşturuyor. Festivalin merakla beklenen oyunlarından biri Loop, tiyatromuzun dikkat çekici isimlerinden Ebru Nihan Celkan ve Nagihan Gürkan’ı ilk kez bir araya getiriyor. Sahne üstünde de usta oyuncu Berfu Öngören ile sinema ve televizyon dünyasının gözde ismi Uğur Karabulut’u buluşturan Loop’ta izleyiciler, Ali ile birlikte Berlin’e taşınan Umut’un peşinden belirsizliğe bir adım atarak etrafımızda dönüp duran dünyayı, yetişilmesi gereken hayatları, herkesi ve her şeyi normalleştirmeye çalışan kurumları sorguluyor. Oyun, 23 ve 24 Ekim saat 20.00’de Alan Kadıköy’de izlenebilir.

Festival, Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıldönümü vesilesiyle ülkemize ilk kez konuk olan Sankai Juku’nun Utsushi performansına da evsahipliği yapıyor. Japonya’nın evrensel kültür mirasına hediyelerinden butoh dansının en çarpıcı örneklerinden biri Utsushi, sahnede dans eden altı beyaz figür aracılığıyla mutluluk, üzüntü, acı ve umutla dolu, insanlığın kendisini Ushio Amagatsu’un incelikli ve net görsel dili ile anlatıyor. Rüzgârla savrulan kumların bile koreografinin bir parçasını oluşturduğu bu gösteri; Elektromak Büro Makineleri San. ve Tic. A.Ş.’nin eş gösteri sponsorluğu, Zorlu PSM’nin yüksek katkıda bulunan mekân sponsorluğu, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve Japan Foundation’ın değerli işbirliğiyle gerçekleşecek.

1980’lerden bu yana tüm dünyada fırtınalar estiren Sankai Juku, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde 24 ve 25 Ekim saat 20.00’de izleyicilerle buluşacak. Festival ayrıca ülkemizde ilgiyle takip edilen Mayenburg’un kaleminden GeceDiyarı’nı tiyatroseverlerle buluşturacak. REKLAM Michael Önder’in yönettiği oyun, babalarından kalan evde A. Hitler imzalı bir resim bulan kardeşlerin geçmişleri ve gelecekleri üzerine hesaplaşmalarını konu ederken zor tartışmaları yüksek dozda mizahla bezeyerek ezbere tepkileri bozuyor. Schaubühne Berlin ve Young Vic yapımlarında övgüler toplayan oyunu, ülkemizde ilk kez Siyah Beyaz ve Renkli oyuncuları sahneye taşıyor. Oyun 26 Ekim Cumartesi saat 20.00’de ve 27 Ekim Pazar saat 15.00’te Alan Kadıköy’de olacak.

FESTİVAL 19 KASIM'A KADAR SÜRECEK 28. İstanbul Tiyatro Festivali programında, Türkiye’den 14 yerli yapımın yanı sıra, Almanya, Fransa, Romanya, Sırbistan ve Japonya’dan toplam 5 uluslararası yapım sahnelenecek. Bir aya yayılacak festivalde izleyiciler, günümüz tiyatrosuna damgasını vuran yönetmen ve koreografların eserlerini izleme fırsatı bulacak; ülkemizde uzun süredir heyecanla beklenen isimlere kavuşmanın yanı sıra Schaubühne Berlin ve Comédie-Française gibi tüm dünyada sahne sanatlarına yön veren ekipleri tanıma imkânına da sahip olacak. 19 Kasım’a kadar, klasik sahnelemelerden çağdaş yapımlara uzanan geniş bir yelpazede eserler sunacak festivalin programı tiyatro.iksv.org/tr/program adresinde.

REKLAM Festival biletleri passo.com.tr, Passo mobil aplikasyonu, Passo perakende satış noktaları ve İKSV gişesinde (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satışta. FESTİVALDEN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER Festival, gösterilerin yanı sıra izleyicilere ücretsiz gerçekleştirilecek çeşitli yan etkinlikler de sunuyor. 25 Ekim’de Hope Alkazar’da Semimaru ile Butoh Dansına Giriş başlıklı dans atölyesi ve 8 Kasım’da DasDas’ta Declan Donnellan ve Nick Ormerod ile Aktör ve Mekân başlıklı atölye gerçekleştirilecek. İKSV Alt Kat ise 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, 12 ve 14 Kasım tarihlerinde Baba Sahne'de çocuklara özel Sevinç Erbulak ile Kitap Okuma ve Tiyatro Sahnesi Keşfi etkinliğini düzenleyecek.