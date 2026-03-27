        Haberler Bilgi Gündem 28 Mart hava nasıl? Meteoroloji duyurdu! İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika uyarıları!

        28 Mart hava nasıl? Meteoroloji duyurdu!

        28 Mart Cumartesi günü hava durumu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mart Cumartesi günü rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi beklendiğini belirtti. İşte 28 Mart il il hava durumu...

        Giriş: 27.03.2026 - 23:46 Güncelleme:
        Nisan ayına kısa süre kala, Meteoroloji’nin yayımladığı son dakika hava durumu tahminleri araştırmaları sürüyor. Bu kapsamda, 28 Mart Cumartesi hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? soruları gündeme geldi. İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, İstanbul, Ankara il il hava durumu raporu...

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Doğu Akdeniz (Adana dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), ile Artvin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul, Balıkesir, Yalova, Çanakkale ve Bursa çevrelerinde kuvvetli, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İç kesimlerde akşam ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        İSTANBUL 10°C, 15°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR 11°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ANKARA 4°C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

