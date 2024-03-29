Reytinglerde zirve yarışı! 28 Mart Perşembe AB ve total reyting sonuçları!
28 Mart'ın reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber Perşembe akşamının en çok izlenen dizisi belli oluyor! Dün akşam ekranlarda İnci Taneleri, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, Kül Masalı ve Sakla Beni yeni bölümleriyle yer aldı. Show Tv'nin fenomen dizisi Bahar'ın ise tekrar bölümü yayınlandı. İşte, 28 Mart sonuçlarına göre reyting sıralaması...
Perşembe akşamlarının sevilen dizileri dün akşam da seyircileri ile buluştu. İzleyiciler, hangi dizinin reyting sıralamasında birinci olduğunu öğrenmek adına bugün "28 Mart reyting birincisi kim?" araştırması yapmaya başladı. İşte, AB ve total reyting sonuçlarına göre dün akşamın birinci yapımı...
28 MART PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI
Dün akşam İnci Taneleri (Kanal D), Aldatmak (ATV), Hudutsuz Sevda (NOW), Kül Masalı (TRT 1) ve Sakla Beni (Star TV) ekranlarda yeni bölümleri ile izleyicisiyle buluştu. Bahar ise Show TV ekranlarında tekrar bölümü ile yayınlandı.
Henüz 28 Mart'ın reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz...