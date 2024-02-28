Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. MPİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilmektedir. İşte 28 Şubat 2024 Çılgın Sayısal Loto hakkında tüm merak edilenler..

28 ŞUBAT 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

9 - 10 - 17 - 23 - 30 - 60

JOKER 69 + SÜPERSTAR 83

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

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Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.