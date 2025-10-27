Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı ve çalışıyor mu? 29 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramında AVM'ler saat kaça kadar açık olacak?

        29 Ekim'de AVM'ye gidecekler dikkat! 29 Ekim AVM'ler açık mı?

        Bu sene hafta içine denk gelen Cumhuriyet Bayramı iznini AVM'de kullanmak isteyenler tarafından AVM çalışma saatleri araştırmaları başladı. Bilindiği gibi bayramlarda ve resmi tatillerde AVM'lerin çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Peki, 29 Ekim Çarşamba günü AVM'ler açık olacak mı? İşte konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 19:49 Güncelleme: 27.10.2025 - 19:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu sene bayram hafta içine denk geldiği için AVM'ler, çalışma saatleri hakkında duyurularda bulundu. Peki, 29 Ekim'de AVM'ler açık mı, kapalı mı ve saat kaça kadar açık olacak? İşte 29 Ekim Çarşamba günü AVM'lerin çalışma durumu ve saatleri...

        2

        29 EKİM'DE AVM'LER AÇIK MI?

        AVM'ler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açık olacak.

        3

        AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR?

        Genellikle saat 10.00'da açılan AVM'lerin kapanış saati ise 22.00'dir.

        4

        AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        Tedesco'dan derbi açıklaması!
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        "Yüksek pres skoru büyüttü!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Gaziantep'te dört dörtlük Fenerbahçe!
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        Almanya'dan savunmaya 377 milyar euro
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!