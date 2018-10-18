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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri! En çok paylaşılan 29 Ekim şiirleri 2018

Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bayramları arasında ilan edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm ülke genelinde çoşku ile kutlanacak. Okullarda, 29 Ekim'e sayılı günler kala öğrenciler ve öğretmenler 29 Ekim törenlerinde ve kutlamalarında okunacak en güzel 29 Ekim şiirlerini belirlemeye başladı. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

18.10.2018 - 09:51 | Güncelleme:

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkına armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da, tüm Türkiye genelinde ve Kıbrıs'ta coşku ile kutlanacak. Türk tarihi açısında önemli bir bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarda törenlerle karşılanacak. Biz de bu dönemde öğrencilerin törenlerde okuyabileceği en güzel 29 Ekim şiirlerini bir araya getirdik. İşte en güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri...

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

YAŞASIN CUMHURİYET
En büyük gündür bugün,
Türklüğe ündür bugün,
Çakan süngüdür bugün.
Yaşasın Cumhuriyet.

Coştukça gönlüm coşar,
Taştıkça sevgim taşar,
Sevdikçe elbet yaşar,
Yaşasın Cumhuriyet.

 

CUMHURİYET
Kavuştuk hürriyete
Uygarca memlekete
Şanlı cumhuriyete
Yirmi Dokuz Ekim’de

Prangalar kırıldı
Yaralarım sarıldı
Cumhuriyet kuruldu
Yirmi Dokuz Ekim’de

Millete söz verildi
Türk yeniden dirildi
Her işler bitirildi
Yirmi Dokuz Ekim’de

Kendimizi kendimiz
Bizi biz yönetiriz
Doğruya yöneliriz
Yirmi Dokuz Ekim’de

Atamın emaneti
Çağdaş medeniyeti
Kurduk milli devleti
Yirmi Dokuz Ekim’de

BAYRAM YELEN

CUMHURİYET BAYRAMI
Ay-yıldızlı bayrağım,
Semaları donatmış.
Bugün bayram var diye,
Şafak erkenden atmış.

Yüksek tanklar süslemiş,
Caddeleri, yolları.
Bugün gözler ilerde,
Bugün başlar yukarı.

Akın akın insanlar,
Meydanlara koşuyor.
Bugün bayram var diye,
Bütün millet coşuyor.

Bu güzel Cumhuriyet,
Devletimin temeli.
El üstünde yaşatmak,
Hepimizin emeli.

İ. HAKKI TALAS

CUMHURİYET
Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
B. KEMAL ÇAĞLAR

BUGÜN
Tarihin yücesine,
Erdiği gün bugün.
Hürriyet bahçesine,
Girildiği gün bugün.

Koşarak kutlu izden,
İlk hedef Akdeniz’den,
Sonsuz emele tezden,
Varıldığı gün bugün.

Ünlüsü bayramların,
Şereflerin şanların,
Uğrunca ne canların,
Verildiği gün bugün.

Alın açık, yüzler ak,
Aydın artık her şafak,
Kalplerin bayrak bayrak,
Gerildiği gün bugün.

Sonucu kara bahtın,
Devrilen tacın, tahtın,
Sultanın, saltanatın,
Yerildiği gün bugün.

Kutlu olsun ey millet,
Canımız Cumhuriyet,
Zaferin demet demet,
Derildiği gün bugün...
M. İHSAN BULUR

BUGÜN
Durmadan dalgalan şanlı bayrağım,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.
Ufuklar gül açsın, gülsün toprağım,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Ağaçlar bezensin, dallar süslensin.
Bahçeler donansın, güller süslensin.
Ata ın açtığı yollar süslensin.
Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Yurt için savaşmak bir şanlı düğün,
Yaşamak duygusu her şeyden üstün,
İstiklal sevdası ufkumuzda gün,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Tarihe sığmayan şanlar Türkündür.
Ölümden korkmayan canlar Türkündür.
Bayrağa renk veren kanlar Türkündür,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Atamız her zaman kalbimizde hız,
Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız,
Şölenler kurulsun, içilsin kımız.
Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Kanım toprağa katanımız var,
Bayrağın altında yatanımız var,
Destanlar kaynağı vatanımız var,
Yurdumun en büyük bayramı bugün.

ULUĞ TURANLIOĞLU

 

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