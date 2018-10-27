29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürüyor. Tüm Türkiye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını yapıyor. Pek 29 Ekim'de okullar tatil mi? İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilinmesi gerekenler...

29 EKİM TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir. 29 Ekim'de ders işlenmez ve resmi olarak okullar tatil sayılır, ancak okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için çeşitli etkinlikler yapılır ve öğrencilerin katılımı beklenir.

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 2018 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Böylece çalışanlar için haftasonuyla birlikte 3 gün tatil yapma imkanı da doğdu.

2018 - 2019 RESMİ TATİL GÜNLERİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın ardından 2018 yılı için başka resmi tatil kalmayacak. 2019 resmi tatil günleri ise şöyle:

2019 01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü* 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 03 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 04 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 05 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 06 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün) 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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