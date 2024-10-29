29 Ekim konserleri ve etkinlikleri 2024: Ücretsiz İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim konserleri nerede, hangi sanatçılar sahne alacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir coşku ile kutşanıyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü kapsamında birçok ilde kutlama programı hazırlandı. Salı gününe denk gelen ulusal bayram kapsamında büyükşehirlerde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. İzmir, Ankara, İstanbul 29 Ekim konser ve etkinlik takvimi 2024 belli oldu. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar gelecek? İşte, Ücretsiz 29 Ekim konserleri takvimi 2024 ve tüm etkinlikler…
29 Ekim konserleri ve etkinlikleri 2024 yılı için araştırılıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor. Milli bayram için etkinlik takvimi çıkarıldı. Tarihimiz için büyük anlam ifade eden bu özel günde milyonlarca vatandaş Türk bayrakları eşliğinde kutlamalara katılacak. 29 Ekim etkinlikleri ve konserleri ile sanatçılar ücretsiz olarak sevdikleri ile buluşabilecek. Peki, 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta, kimin konseri var, hangi sanatçılar gelecek? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim ücretsiz konser takvimi...
İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİK TAKVİMİ
Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü, İstanbul’da törenler, yürüyüşler, konserler ile coşku içinde kutlanacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Vatan Caddesi'nde resmi törenler, Şişli Atatürk Evi önü, Bağdat Caddesi ve Kartallı Kazım Meydanı olmak üzere çok sayıda yerde yürüyüşler, fener alayları düzenlenecek. SOLOTÜRK, Maltepe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından organize edilen kutlamaların adresi Yenikapı Etkinlik Alanı olacak. Emir Can İğrek ve Hadise’nin de sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek.
29 Ekim Salı günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.
29 Ekim Salı sabahı İstanbul Valiliği'nde tebriklerin kabulu ve 10.30'da da Vatan Caddesi'nde tören geçişi gerçekleştirilecek.
SOLOTÜRK, 29 Ekim Salı günü saat 16.00'da Maltepe sahilinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
Saatler 19.23’ü gösterdiğinde Kartallı Kazım Meydanı’ndan Kartal Meydanı'na ‘Büyük Fener Alayı Yürüyüşü’ gerçekleştirilecek.
Kartal Belediyesi'nin düzenleyeceği yürüyüş bitiminde Bengü'nün vereceği konser 20.30 itibarıyla izlenebilecek.
Kadıköy Belediyesi'nin bayram günü 19.00'da Bağdat Caddesi Suadiye Işıklar'dan başlayacak Cumhuriyet Yürüyüşü ise Göztepe Işıklar'a kadar devam edecek.
Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde “Cumhuriyet’in İzinde Daima İleriye” parolasıyla bir araya gelen Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri, bayramını özel etkinliklerle kutlayacak.
Beyoğlu Pera Palas’ta “Cumhuriyet Balosu”, Şişli Atatürk Evi önünde Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü, Beşiktaş’ta ise Athena grubunun sahne alacağı Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.
ÜCRETSİZ 29 EKİM İSTANBUL KONSERLERİ
İstanbul'da belediyelerin düzenlediği diğer Cumhuriyet etkinliklerinden bazıları ise şöyle:
Adalar - Atatürk Korosu, DJ Suat Ateşdağlı Konseri
Atatürk Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.23
Avcılar - Sıla, Ali Altay Konseri
Ambarlı Sahil İspark - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30
Ataşehir - Fener alayı ve DJ Del Castio performansı
Ataşehir Bulvarı - 29 Ekim Salı günü, saat 19.30
Bakırköy - Simge Konseri
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
Bayrampaşa - Haluk Levent, Emrah Karaduman Konseri
Adapark Amfi Tiyatro - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 22.30 (Haluk Levent)
Adapark Amfi Tiyatro - 29 Ekim Salı günü, saat 21.30 (Emrah Karaduman)
Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu - Athena Konseri
Barbaros Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30
Beykoz - Yonca Lodi, Gökhan Tepe Konseri
Küçüksu Çayırı - 28 Ekim Pazartesi günü, saat 20.30 (Yonca Lodi)
Tarihi Beykoz Çayırı - 29 Ekim Salı günü, saat 20.30 (Gökhan Tepe)
Beylikdüzü - Gökhan Türkmen Konseri
Cumhuriyet Etkinlik Alanı - 29 Ekim Pazartesi günü, saat 21.30
Büyükçekmece - Yüksek Sadakat Konseri
Albatrod Otopark - 29 Ekim Salı günü, 20.30
Çatalca - Merve Özbey Konseri
Cumhuriyet Meydanı - 29 Ekim Salı günü, saat 21.00
ANKARA 29 EKİM KONSERLERİ 2024
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda ‘’Cumhuriyetimizin 101. yılında, teröre karşı tek yürek olarak birlik ve beraberliğimizi ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımızın ısrarlı talepleri ve kararlılığı ile Ankara’da Cumhuriyet coşkusunu konserlerimizle de yaşamak için sizleri davet ediyoruz. Her şeye rağmen, Cumhuriyet’le!’’ ifadelerine yer verildi.
Ankara’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılına özel düzenlenecek konserler belli oldu.
Buna göre Mert Demir, 28 Ekim Pazartesi günü saat 19.30’da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’ndakonser verecek.
Ebru Gündeş ise 29 Ekim Salı günü saat 19.30’da Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı’ndakonser verecek.
İZMİR 29 EKİM KONSERLERİ VE EKİNLİKLERİ 2024
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı adına yakışır bir görkemle kutlayacak. Cumhuriyet’in 101’inci yılı kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı. Bu özel günde 7’den 70’e İzmirli yurttaşlar 350 metrelik Türk bayrağı taşıyarak kortej oluşturacak.
Marşların söyleneceği kortejde bu yıl ilk kez İzmir’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin temsilcileri de yer alacak. Fener alayı ve Çoksesli Cumhuriyet Koroları konseri ile coşku doruğa çıkacak.
29 Ekim günü saat 10.00’da İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban kent protokolünün tebriklerini kabul edecek. Cumhuriyet coşkusu, saat 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak kutlama ve geçit töreni ile devam edecek. 7’den 70’e İzmirlilerin bir araya geleceği törende 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri de takdim edilecek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kutlama etkinlikleri kapsamında ise 13.00-15.00 saatleri arasında İzmir Metrosu’nun Fahrettin Altay, Konak, Çankaya ve Bornova istasyonlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu marşlar çalarak yolculara Türk bayrakları dağıtacak.
Çoksesli Cumhuriyet Koroları konseri ise 18.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Büyük Salon’da düzenlenecek. Türkiye Polifonik Korolar Derneği (TPKD) SmyrnAcapella, TPKD Selluka Kadınlar Korosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu ve İzmir Barosu Çoksesli Korosu’nun yer alacağı konserin koro şefi Halil İbrahim Aydın olacak.
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) de 30 Ekim günü Prof. Dr. Fevzi Çakmak ve Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu’nun katılımıyla, "Cumhuriyet Dönemi’nde İzmir'de Toplumsal Değişim ve Siyaset" paneli düzenleyecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek panele, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü’nden Prof. Dr. Fevzi Çakmak "Cumhuriyet, Atatürk ve İzmir", Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu ise "Cumhuriyet Dönemi’nde İzmir’de Siyasi Hayat" konu başlıklarıyla katılacak. Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Dr. Serhan Kemal Saygı’nın moderatörlüğünü yapacağı panel, APİKAM’da saat 18.30-19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.