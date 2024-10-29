29 Ekim PTT açık mı? 29 Ekim PTT çalışma durumu
Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı 29 Ekim Salı günü, PTT şubelerinin çalışma saatleri ve açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 29 Ekim'de, pek çok kamu kurumu ve kuruluşu gibi PTT de hizmetlerine ara verebilir. Bu nedenle "PTT 29 Ekim Salı günü açık olacak mı, postaneler hizmet verecek mi?" soruları gündemde. İşte 29 Ekim'de PTT şubelerinin çalışma durumu ve saatleri ile ilgili ayrıntılar…
29 Ekim Salı günü PTT şubelerinin çalışma saatleri ve hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim’in resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verirken, PTT’nin açık olup olmayacağı ise en çok sorulan konular arasında yer alıyor. Peki, 29 Ekim Salı günü PTT hizmete devam edecek mi? Postaneler hangi saatlerde hizmet sunacak? İşte Cumhuriyet Bayramı'nda PTT'nin çalışma durumu ve mesai saatlerine ilişkin detaylar…
29 EKİM’DE PTT ÇALIŞIYOR MU?
29 Ekim’de PTT daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişti.
PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.