Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim PTT çalışma durumu: 29 Ekim PTT açık mı, kapalı mı? 29 Ekim Salı PTT postaneler hizmet veriyor mu?

        29 Ekim PTT açık mı? 29 Ekim PTT çalışma durumu

        Cumhuriyet Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı 29 Ekim Salı günü, PTT şubelerinin çalışma saatleri ve açık olup olmadığı merak konusu oluyor. Resmi tatil olarak kabul edilen 29 Ekim'de, pek çok kamu kurumu ve kuruluşu gibi PTT de hizmetlerine ara verebilir. Bu nedenle "PTT 29 Ekim Salı günü açık olacak mı, postaneler hizmet verecek mi?" soruları gündemde. İşte 29 Ekim'de PTT şubelerinin çalışma durumu ve saatleri ile ilgili ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 07:08 Güncelleme: 29.10.2024 - 07:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Ekim Salı günü PTT şubelerinin çalışma saatleri ve hizmet verip vermeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 29 Ekim’in resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş faaliyetlerine ara verirken, PTT’nin açık olup olmayacağı ise en çok sorulan konular arasında yer alıyor. Peki, 29 Ekim Salı günü PTT hizmete devam edecek mi? Postaneler hangi saatlerde hizmet sunacak? İşte Cumhuriyet Bayramı'nda PTT'nin çalışma durumu ve mesai saatlerine ilişkin detaylar…

        2

        29 EKİM’DE PTT ÇALIŞIYOR MU?

        29 Ekim’de PTT daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişti.

        3

        PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Aslan derbide kükredi!
        Aslan derbide kükredi!
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        Derbi sonrası ortalık karıştı: Basın mensubuna saldırı!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        "Hak eden kazandı!"
        "Hak eden kazandı!"
        Ballon d'Or ödülünün sahibi Rodri!
        Ballon d'Or ödülünün sahibi Rodri!
        Yozgat'ta görünmez kaza: 2 ölü
        Yozgat'ta görünmez kaza: 2 ölü
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genci!
        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genci!
        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı