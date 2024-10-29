29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı Türkiye'nin dört bir tarafını sardı. Yurdun farklı noktalarında hazırlıklarda sona gelinirken, 29 Ekim Salı günü eczanelerin açık mı kapalı mı olduğu merak konusu oldu. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...