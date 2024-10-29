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        Haberler Bilgi 29 Ekim Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı? 29 Ekim'de eczaneler çalışacak mı?

        29 Ekim Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıkların sonuna gelindi. Yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku içinde kutlanacak 29 Ekim'de, eczaneler çalışma saatleri netlik kazandı. Peki, 29 Ekim Salı günü eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte 29 Ekim 2024 Salı eczanelerin çalışma saatlerine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 07:08 Güncelleme: 29.10.2024 - 07:08
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı Türkiye'nin dört bir tarafını sardı. Yurdun farklı noktalarında hazırlıklarda sona gelinirken, 29 Ekim Salı günü eczanelerin açık mı kapalı mı olduğu merak konusu oldu. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları çalışmazken, bazı özel şirketler hizmet vermeye devam ediyor. Peki 29 Ekim'de eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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        29 EKİM’DE ECZANELER AÇIK MI?

        28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim süresince resmi tatil olduğu için yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacak. Aşağıdaki link üzerinden nöbetçi eczane listesine ulaşabilirsiniz.

        RESMİ GAZETE AÇIKLAMASI

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

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        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA

        Nöbetçi eczane sorgulama işlemini aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz.

        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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