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        Haberler Bilgi Gündem 29 Ekim Salı günü kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim'de kargolar dağıtım yapacak mı?

        29 Ekim Salı günü kargolar açık mı, kapalı mı olacak?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. 29 Ekim öncesinde kargo bekleyen ve ürün teslimatı yapmayı düşünenler, 29 Ekim günü kargoların çalışma durumunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, "29 Ekim Salı günü kargolar açık mı, kapalı mı olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2024 - 07:08 Güncelleme: 29.10.2024 - 07:08
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir tarafında büyük bir coşku içinde kutlanacak. Bu önemli gün sebebiyle, "29 Ekim Salı günü kargolar açık mı, kapalı mı olacak? 29 Ekim'de kargolar dağıtım yapacak mı?" Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte 29 Ekim 2024 Salı kargoların çalışma saatleri...

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        29 EKİM’DE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

        29 Ekim’de kargo firmaları daha önceki yıllarda çalışmaya bir gün ara vermişlerdi.

        PTT Kargo: Genellikle çalışma saatleri hafta içi saat 08:30 – 12:30 & 13:30 – 17:00 arasıdır. Çalışma saatleri için 444 1 788 telefon numaralı PTT Kargo müşteri hizmetlerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

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        PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

        Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)

        Öğle arası: 12:30- 13:30

        NOT: PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.

        29 EKİM’DE DİĞER KARGO FİRMALARI ÇALIŞACAK MI?

        MNG, Aras kargo, Yurtiçi kargo ve Sürat kargo firmalarının yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak.

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