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        Haberler Bilgi Yaşam 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

        29 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Bu tarihte gerek okullarda gerekse yurdun dört bir yanında etkinlik ve törenler yapılacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri kapalı kurumlardan birkaçı olacak. Peki 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 09:26 Güncelleme: 23.10.2024 - 09:26
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        29 Ekim’in tatil olup olmadığı araştırılıyor. Cumhuriyet Bayramı, TBMM'nin 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına her yıl Türkiye ve KKTC'de kutlanan milli bir bayramdır. Ekim ayına girilmesiyle ülkenin dört bir yanında kutlanacak özel bir gün olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı ve bu sene kalan resmi tatiller merak konusu oldu. Peki 29 Ekim tatil mi? 29 Ekim 2024 Cumhuriyet Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi, 28 Ekim yarım gün mü?

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        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim günü tam gün olarak resmi tatildir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu sene Salı gününe denk gelmektedir.

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        28 EKİM YARIM GÜN MÜ OLACAK?

        1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. 28 Ekim öğleden sonra da yarım gün resmi tatildir.

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