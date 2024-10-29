Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Salı bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İZBAN, Başkentray bedava mı?
29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanıyor. Bugün otobüs, metro, metrobüs, tramvay, metro gibi toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığı resmi tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir Büyükşehir Belediyeleri 29 Ekim toplu taşıma ücret tarifesi ile ilgili aldıkları kararı duyurmuştu. Peki 29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İZBAN, Başkentray bedava mı, ücretsiz mi? İşte detaylar…
29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümü bugün ülke genelinde coşkuyla kutlanıyor. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. Resmi tatilde metro, metrobüs, marmaray, tramvay gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat edecek olan vatandaşlar ‘’29 Ekim toplu taşıma bedava mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bugün metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, İZBAN, Başkentray bedava mı, İstanbul, Ankara, İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz mi? İşte detaylar…
29 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.
Alınan karar doğrultusunda vatandaşlar; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı’nı ücretsiz olarak kullanabilecekler.
BUGÜN İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim’de toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 29 Ekim Salı günü İBB bünyesindeki toplu ulaşım araçlarını 24 saat boyunca ücretsiz kullanabilecek.
Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı’nda M7 Kabataş-Mahmutbey Metro Hattı’nda İBB Wi-Fi altyapısıyla sınırsız internet hizmeti başlayacak.
Ada hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay’ı, Karaköy-Beyoğlu Tünel’i, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’na hizmet veren bagajlı taşımacılık yapan hatlarımız ile 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli değildir.
BUGÜN ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
29 Ekim Salı günü Ankara'da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı gün boyunca ücretsiz olacak.
BUGÜN İZMİR’DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümünde İzmir'de raylı hizmet veren İZBAN diğer adıyla Egeray, Selçuk-Aliağa hattı bedava olacak. Diğer toplu taşıma araçları ise yüzde 50 indirimli olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ‘’Değerli İzmirliler, 29 Ekim'de İZBAN'dan ücretsiz, diğer toplu taşıma araçlarımızdan ise yüzde 50 indirimli olarak yararlanabilirsiniz.’’ denildi.
ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA KULLANMAK İSTEYENLER DİKKAT
İstanbul’da yaşayan vatandaşların resmi tatil günlerinde ücretsiz ulaşım hakkından yararlanabilmesi için İstanbulkart kişiselleştirme işlemini yapmış olması gerekiyor.
İstanbulkart kişiselleştirme işlemleri, https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/adresindeki formun doldurulması gerekiyor. İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden de yapılabildiği gibi ayrıca 153 ile iletişime geçilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabiliyor.