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Haberler Yaşam Astroloji 29 Eylül Hangi Burç? 29 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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29 Eylül hangi burç? 29 Eylül burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçlar insanların kişilik özelliklerini ortaya koyar. Burcunu bilen kişiler burç yorumlarına bakarak günlerinin nasıl geçeceği hakkında fikir sahibi olurken hangi burca dahil olduğunu bilmeyen kişiler ise bu durumdan faydalanamamaktadır. 29 Eylül tarihinde doğan ve burcunu bilmeyen insanlar 29 Eylül hangi burç, özellikleri neler şeklinde araştırmaya koyulmaktadır.

29 Eylül Hangi Burç? 29 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Astrolojiye ilgi duyan ve burcunun özelliklerini merak eden kişiler 29 Eylül’ün hangi burç olduğunu merak ederek araştırmaya koyulur. Gelin 29 Eylül burcunun özelliklerine birlikte bakalım.

29 Eylül Hangi Burç?

29 Eylül tarihinde doğan kişiler hava grubuna dahil olan Terazi burcudur.

29 Eylül Burcu Ne?

Doğum tarihini bildiği halde burcunu bilmeyen kişiler 29 Eylül burcu ne şeklinde araştırma yapmaktadır. 29 Eylül tarihinde dünyaya gelen kişiler yönetici gezegeni Venüs olan Terazi burcu olarak dünyaya gelir.

29 Eylül Burcu Özellikleri

29 Eylül burcu özellikleri: Yönetici gezegeni Venüs olan Terazi burcu dikkat çekmeyi sever. Terazi burcu hava grubuna dahildir. Sevdiği renkler: solgun mavi ve pastel tonlarıdır. Terazi burcunun değerli taşı safir olarak karşımıza çıkar. Terazi burcunun uğurlu günü Cuma’dır. Uğurlu sayısı ise 5’tir.

Terazi burcunun insan vücudunda denk geldiği organ böbrekler olarak karşımıza çıkar. 29 Eylül burcu olan Terazi burcunun şehirleri: Viyana ve Frankfurt’tur. Metali bakır belirtilir.

29 Eylül Burcu Erkeği

29 Eylül burcu erkeği mantığını kullanmayı seven kişilerdir. İlişkilerinde ve iş hayatında akılcı davranırlar. Terazi burcu erkeği kararsızlıkları ile girdiği her ortamda dikkat çeker. Her zaman gülümsemeyi ve sevecen gözükmeyi seven Terazi burcu erkeğinin çekim gücü yüksektir. Siz farkında olmadan çoktan etkisi altına girmiş olursunuz.

Terazi burcu erkeği ilişkilerinde romantiktir. Sevdiği kişi ile uzun vadede birlikte olmak ister. Bu kişiler öğüt vermeyi ve dert dinlemeyi seven kişilerdir. Yaptığı işin her daim doğru olduğuna inanır. Tenkit edilmeyi sevmeyen kişilerdir.

29 Eylül Burcu Kadını

29 Eylül burcu kadını kararsızlık özelliğiyle her zaman dikkat çeken kişilerdir. Terazi burcu kadını kararsız olmanın yanında bir de dengesiz olma özelliğiyle bilir. Venüs etkisi altında olan Terazi burcu kadını girdiği her ortamda gözleri üzerine çekmeyi başarır. Naif ve zarif kişiliği ile beğeni toplar.

Terazi burcu kadını aşk hayatına değer veren kişilerdir. Sevdiği kişiye her daim sadık davranır. İlişkisinde romantik ve ilgili kişilerdir. Terazi burcu kadını tartışmaktan asla kaçınmayan kişilerdir. Onlarla tartışmaya girdiğinizde pes eden kişi siz olursunuz. Mantıklı, adaletli ve akıllı kişilerdir.

29 Eylül Burcu Yorumu

29 Eylül burcu yorumu: hava grubuna dahil olan Terazi burcu pozitif olma özelliğiyle ön plandadır. Çevresi tarafından her zaman güler yüzlü ve iyimser kişiliği ile tanınır. Terazi burcu olan kişiler çalışmayı sever. Başarılı olmak ve istediklerini elde etmek adına çalışmaktan asla vazgeçmezler. Terazi burcu eleştirilmeyi sevmeyen kişilerdir. Onu eleştirdiğiniz takdir de sizden uzaklaşmasına sebep olabilirsiniz.

29 Eylül Yükseleni Nedir?

Yükselen burç kişinin doğum saati ve doğum yeri bilgisi ile astrologlar tarafından kişiye özel olarak hesaplanmaktadır. 29 Eylül yükseleni nedir şeklinde yapılan araştırmaların sonucunda yükselen burcun kişiye özel olduğunu görmekteyiz.

28 Eylül'de Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

29 Eylül'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular: Bila İnci, Doğan Duru, Beren Gökyıldız; Orhan Ak…

28 Eylül'de Doğan Yabancı Ünlüler ve Futbolcular

29 Eylül'de doğan yabancı ünlüler ve futbolcular: Halsey; Andriy Şevçenko, Per Mertesacker, Andy Polo…

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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