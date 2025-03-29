29 Mart Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında derbi maçı oynanacak. Öte yandan 1. Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 29 Mart bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?