29 Mart Cumartesi maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan dolu maçlar oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 29 Mart 2025 Cumartesi listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 29 Mart Cumartesi günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
29 Mart Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugünkü maç takvimine göre Avrupa’nın önemli liglerinde kritik karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig’de bugün Beşiktaş ile Galatasaray arasında derbi maçı oynanacak. Öte yandan 1. Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, 29 Mart bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig
13:00 Sivasspor - Adana Demirspor (beIN Sports 2)
16:00 Trabzonspor - Göztepe (beIN Sports 1)
16:00 Samsunspor - Kasımpaşa (beIN Sports 2)
20:30 Beşiktaş - Galatasaray (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 Keçiörengücü - Amed SK (TRT Spor)
13:30 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük (TRT Tabii Spor 6)
16:00 Adanaspor - İstanbulspor (TRT Spor)
16:00 Pendikspor - Çorum FK (TRT Tabii Spor 6)
İspanya - LaLiga
16:00 Real Sociedad - Valladolid (S Sport Plus, EXXEN)
18:15 Espanyol - Atletico Madrid (S Sport Plus, EXXEN)
20:30 Deportivo Alaves - Rayo Vallecano (S Sport Plus, EXXEN)
23:00 Real Madrid - Leganes (S Sport Plus, EXXEN)
İtalya - Serie A
17:00 Venezia - Bologna (S Sport)
17:00 Como - Empoli (S Sport Plus 2, EXXEN)
20:00 Juventus - Genoa (S Sport, S Sport Plus, EXXEN)
22:45 Lecce - Roma (S Sport Plus, S Sport 2, EXXEN)
Almanya - Bundesliga
17:30 Mönchengladbach - RB Leipzig (beIN Sports 4, TIVIBU SPOR 2)
17:30 Holstein Kiel - Werder Bremen (beIN CONNECT)
17:30 Hoffenheim - Augsburg (beIN CONNECT, TİVİBU SPOR 3)
17:30 Wolfsburg - Heidenheim (beIN CONNECT, TİVİBU SPOR 4)
17:30 Bayern Münih - St. Pauli (beIN Sports 3, TİVİBU SPOR 1)
20:30 Eintracht Frankfurt - Stuttgart (beIN Sports 4, TİVİBU SPOR 1)