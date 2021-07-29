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29 Temmuz İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ DUYURDU: İstanbul son dakika su kesintileri

İSKİ son dakika su kesintileri neler? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İstanbul anadolu yakasında ve avrupa yakasında arıza-bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek su kesintileri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. 29 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İşte İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

29 Temmuz İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ DUYURDU: İstanbul son dakika su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 29 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

29 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 29.07.2021 09:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 29 TEMMUZ

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