Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 77 bin 627 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 185 bin 504'ü birinci doz, 25 milyon 155 bin 40'ı ikinci doz, 4 milyon 418 bin 827'si üçüncü doz olmak üzere 69 milyon 759 bin 371'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2021

29 TEMMUZ CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

28 TEMMUZ CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

28 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı sayısı 3 milyar 970 milyon dozu geçti.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 196 milyon 321 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 197 bine, iyileşenlerin sayısı 177 milyon 891 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 35 milyon 355 bini, Hindistan'da 31 milyon 526 bini, Brezilya'da 19 milyon 749 bini ve Rusya'da 6 milyon 195 bini geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede artışa geçen vaka sayılarına karşı "aşılama yapmış kişilere iç mekanlarda maske kullanma ve sosyal mesafeye dikkat etme" tavsiyesini geri getirdi.

Washington Üniversitesi'nden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, ABD'deki vakaların yaklaşık yüzde 60'ının bildirilmemiş olabileceği belirtildi.

ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri aşıdan bu yıl elde edecekleri satış gelirine ilişkin tahminini 26 milyar dolardan 33,5 milyar dolara çıkardı.

BioNTech-Pfizer, geliştirdiği aşının 3'üncü dozunun antikor seviyelerini artırarak Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını duyurdu.

Fransa’da Parlamento tarafından onaylanan salgınla mücadele yasası kapsamında uygulaması genişletilen Kovid-19 sağlık ruhsatı protesto edildi.

İngiltere'de sağlık çalışanları, salgın sürecinde personelin koruyucu ekipman eksikliğini protesto etti.

İngiltere'nin, aşının 2 dozunu yaptıran Avrupa Birliği (AB) ve ABD vatandaşlarına karantina zorunluluğunu kaldıracağı bildirildi.

İtalya'da salgın nedeniyle 1 Şubat - 21 Temmuz'da kaydedilen ölümlerin, yaklaşık yüzde 99'unu aşılaması tamamlanmamış kişilerin oluşturduğu belirtildi.

Almanya'da son 24 saatte 2 bin 768 yeni vaka sayısıyla son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Sağlık Bakanı Jens Spahn, Bakanlar Kuruluna ülkeye giren tüm aşısız yolcular için zorunlu Kovid-19 testi yapılmasını öneren bir plan sundu.​​​​​​​

AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek aday bir ilaç için İngiltere merkezli ilaç şirketi Glaxo Smith Kline ile tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Pakistan'da son 24 saatte tespit edilen 4 bin 119 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 827'ye yükselirken, bu 19 Mayıs'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Japonya'da son 24 saatte 9 bin 576 vaka tespit edildi, böylece salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı.

Tokyo Oyunlarının 23 Temmuz'daki açılışı sonrası, Japonya'nın başkentinde, salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 3 binin üzerine çıktı.

Güney Kore'de son 24 saatte kaydedilen 1896 vaka ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Güney Asya ülkesi Butan'da, bir hafta içinde yetişkin nüfusun yüzde 90'ının Kovid-19'a karşı tamamen aşılandığı bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, 29 Temmuz'dan itibaren Sabah, Kelantan, Johor, Sarawak ve Pahang eyaletlerinde 34 mahallede 11 Ağustos'a kadar karantina uygulamasının yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Afrika kıtasında vaka sayısı 6,5 milyonu geçerken aşılamaların "kritik" seviyede düşük kaldığı açıklandı.

Fas'ta salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının bir ay daha uzatıldığı belirtildi.

Bangladeş, Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciler için aşı kampanyası başlatacağını duyurdu.

Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, salgında dördüncü dalganın başında olduklarını söyleyerek yerel yönetimlere hazırlık uyarısı yaptı.

Tanzanya'da salgına yaklaşımıyla gündeme gelen eski Devlet Başkanı John Magufili'nin ani ölümü sonrası görevi devralan Samia Suluhu Hassan'a Kovid-19 aşısı uygulandı.

Irak'ta 13 bin 515 vakanın tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

Ekvador'da 85 kişide Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Delta varyantının etkisindeki Avustralya’nın en büyük kenti Sydney’de yürürlükte olan tam kapanmanın 28 Ağustos’a kadar uzatıldığı açıklandı.