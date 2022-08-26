3 buçuk yaşındaki kızı fidye için kaçırdılar!

Çocuk için aileden 300 bin lira fidye isteyen şüpheliler, polis tarafından oluşturulan özel ekip tarafından zanlılara aracılık yapan kişiyle birlikte yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çocuğun kaçırılma anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, kız kardeşini markete götüren 11 yaşındaki ablasına kola alması için para veren bir kadın, 3 buçuk yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı.

Olay, 16 Ağustos Salı günü 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu uyruklu 11 yaşındaki L.A.R., kardeşi 3 buçuk yaşındaki A.F. ile bakkala gitmek için evlerinden çıktı.

Apartmanın girişinde oturan yüzü kapalı bir kadın kendisini çağırarak, kola almasını söyledi ve 3 buçuk yaşındaki A.F.'yi bırakmasını istedi. L.A.R.'nin bu teklifi kabul etmemesi üzerine kadın, küçük çocuğun elinden tutarak kendilerinin de bakkala doğru geleceğini, ablasının önden gitmesini söyledi. Bunun üzerine L.A.R. parayı alarak bakkala gitti ve kola alıp çıktığında kardeşi ve kadını bulamadı. L.A.R., bunun üzerine hemen yakında bulunan evine giderek durumu annesine ve babasına bildirdi.

ÇOCUĞUN KAÇIRILMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Apartmanda bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen baba Aso Rafhat F., 3 buçuk yaşındaki kızının kaçırıldığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nden polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, bir kadının apartman önünde beklediği ve iki kardeşin apartmandan çıktığı sırada kendilerini durdurarak para verdiği ve bu sırada küçük kızı götürdüğünü belirledi. Polis özel ekip oluşturarak araştırmalarını derinleştirip, çalışmaya başladı.

ARACI FİDYEYİ ALMAYA GELİNCE YAKALANDI

Kaçırılma olayından 1 gün sonra çocuğu kaçırılan babayı arayan bir şüpheli, kendilerinin Hatay tarafında olduğunu ve 300 bin lira parayı vermemesi durumunda çocuğunu satacaklarını söyledi. Ardından da telefonu kapattı. Bu telefondan 1 gün sonra tekrar baba Aso Rafhat F.'yi arayan zanlılar parayı isterken, baba o kadar parası olmadığını 110 bin lira verebileceğini söyledi. Şüpheliler teklifi kabul ederken, aracı bir kişinin parayı almak için kendilerine geleceğini söyledi. Baba Aso Rafhat F. aracıya parayı verdiği sırada şüpheli olan erkek şüpheli A.R. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, çocuğu Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sakladıklarını itiraf etti.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri çocuğu almak için belirlenen adrese baskın yaparken, 3 buçuk yaşındaki A.F. bulundu. Evde bulunan Suriye uyruklu şüpheliler A.R., Y.R. ve F.R. gözaltına alınarak Konya Emniyet Müdürlüğüne getirildi. A.F. de ailesine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, "Çocuğun kaçırılması ve alıkoyulması" suçundan sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.