3. Charles'ın taç giyme töreninde, monarşi karşıtı gruplar 'yeni kanun çerçevesinde' protesto yapabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler BBC Dünya
ABONE OL

3. Charles'ın taç giyme töreninde, monarşi karşıtı gruplar 'yeni kanun çerçevesinde' protesto yapabilecek

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak olan taç giyme töreni esnasında, monarşi karşıtı grupların protestolarına izin verileceği açıklandı.

3. Charles'ın taç giyme töreninde, monarşi karşıtı gruplar 'yeni kanun çerçevesinde' protesto yapabilecek
BBC TÜRKÇE

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılacak olan taç giyme töreni esnasında, monarşi karşıtı grupların protestolarına izin verileceği açıklandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tom Tugendhat’tan BBC’ye yaptığı açıklamada, bu grupların “Birleşik “Krallık’taki herkes gibi” protesto hakları olduğunu söyledi.

Tugendhat, “Özgür olmadıkları tek şey, diğerlerini (kutlama hakkını) engellemek” dedi.

Pazar günü yapılacak ve güne yayılacak törenler Londra polisi için de tarihi bir gün anlamına geliyor.

Bu güvenlik operasyonu, Londra polisinin tarihindeki en büyük polis görevi olacak.

Cumhuriyet adındaki monarşi karşıtı grup, İngiltere genelinde protesto hazırlığı yapıyor.

Grup, Londra’da, Trafalgar Meydanı’nda bir protesto için kent polisi ile görüşme yaptı. Bu meydan aynı zamanda geçit töreninin de rotasında yer alıyor.

Grubun protesto hakkı olduğu açıklansa da, Çarşamba günü kabul edilen yeni Kamu Düzeni Yasası, bu anlamda sınırları yeniden belirledi.

Buna göre, otoyolları ve tren yolları dahil ulusal altyapıyı hedef alan eylemler 12 aya kadar hapisle cezalandırılabilecek. Kendini bir yere zincirlemek 6 ay ceza kapsamına alındı.

Monarşi karşıtı gruba da “ciddi bir karmaşa” yaratacak eylemlerin, nasıl yasaklandığı gönderilen mektuplarla tarif edildi.

Republic isimli grup ise, bu mektuplar sonrası İngiltere İçişleri Bakanlığı’nı “sindirme amaçlı” mesaj yayınlamakla eleştirdi.

Grup, geçit töreni rotasındaki meydandaki 1. Charles heykeli çevresinde 2 bine yakın kişiyi toplamayı umuyor.

Republic destekçileri, “Benim Kralım değil” ifadeleri yer alan pankartlar açmayı planlıyor.

Londra polisiReuters

'Polislik görevini polis yapsın'

İçişleri Bakanlığı’nı eleştiren organizasyon komitesi lideri Graham Smith, Londra polisinin gösterilerinin yasal olduğunu onayladığını söyledi.

Smith bu nedenle Bakanlık mektuplarının ‘sindirme’ amacı taşıdığını savundu ve “Polislik yapmak polisin görevidir” dedi.

Başbakanlık Ofisi’nden de gösteri hakkının temel haklar arasında olduğunu vurgulayan bir açıklama yapıldı.

Başbakan Rishi Sunak’ın, taç giyme törenini “ulusal birliğin sağlandığı bir an” olarak görmeyi umduğu da kaydedildi.

Londra polisi, Pazar günü Londra’da 12 bine yakın polisin görev yapacağını açıkladı.

Londra dışındaki birimlerden de bin kadar polis ek olarak başkente geliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seçim yasakları bugün başlıyor! 2023 Seçim yasakları neler?
BBC Seçim yasakları bugün başlıyor
Yeni Alzheimer ilacı, hastalığın ilerlemesini yavaşlatıyor
BBC Yeni ilaç, Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatıyor
Europol’den İtalyan mafya örgütü 'Ndrangheta'ya büyük operasyon: 10 ülkede 132 kişi gözaltına alındı
BBC Europol’den İtalyan mafya örgütü 'Ndrangheta'ya büyük ...
Sırbistan ve Kosova, savaşta kaybolanların akıbetini birlikte araştıracak
BBC Sırbistan ve Kosova, savaşta kaybolanların akıbetini ...
Afganistan'da insani kriz: 'Bebeklerin ölümünü izlemekten başka bir şey yapamıyoruz'
BBC Afganistan'da insani kriz: 'Bebeklerin ölümünü ...
Dört Kuzey Avrupa ülkesinden ortak belgesel: 'Rus gemileri, Kuzey Akım Boru Hatları'ndaki patlamalar öncesi bölgedeydi'
BBC Dört Kuzey Avrupa ülkesinden ortak belgesel: 'Rus ...
Avustralya'da kaybolan bir adamın cesedi, timsahın içinden çıktı
BBC Avustralya'da kaybolan bir adamın cesedi, timsahın ...
Hindistan'da iç hatlarda uçuş rekoru: Bir günde 4,5 milyondan fazla kişi hava yoluyla seyahat etti
BBC Hindistan'da iç hatlarda uçuş rekoru: Bir günde 4,5 ...
Google'dan ayrılan bilim insanı Geoffrey Hinton'dan yapay zeka konusunda uyarılar
BBC Google'dan ayrılan bilim insanından yapay zeka ...
Güney Kore'de sanat öğrencisi, müzede sergilenen muzu yedi: 'Acıkmıştım'
BBC Sanat öğrencisi, müzede sergilenen muzu yedi: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.