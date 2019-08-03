Adıyaman'da üç gün önce kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

Esentepe Mahallesi TOKİ konutlarında yaşayan Salihe ve Sadık Çelik çiftinin en küçük çocuğu Hüseyin Nasrullah Çelik (13) üç gün önce kayboldu. Çelik çifti, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, başlattıkları arama çalışmalarında, çocuğun son olarak birlikte görüldüğü kişi A.M.Ç'den (36) şüphelendi. Bu sırada polisin çocuğu arama çalışmalarına jandarma ekipleri de destek verdi.

Şüphe üzerine kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, A.M.Ç'nin, Mardin, Batman ve son olarak Antalya'da olduğunu tespit etti. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kentin Konyaaltı ilçesinde yakaladı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde Hüseyin Nasrullah Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra Adıyaman merkeze bağlı Boğazkaya köyü yakınlarındaki yol kenarına attığını itiraf etti.

Adıyaman şehir merkezinde kaybolan çocuğun cesedi kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kahta ilçesi Boğazkaya köyü yakınlarındaki tarla içerisinde bulundu. Çocuğun cansız bedeninde 6 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Şüphelinin tarif ettiği yerde bulunan çocuğun cenazesi otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun yakınları hastane morgu önünde sinir krizi geçirdi.