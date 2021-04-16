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Yaşlı kadın 3 gün sonra kayalıklarda bulundu, hastanede öldü

Adıyaman'da 3 gündür her yerde aranan ve daha sonra sıkıştığı kayalıklar arasından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki Hanım Yağcı, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

3 gün sonra kayalıklarda bulundu, hastanede öldü
İHA

Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra kayalıklar arasında bulunan 81 yaşındaki Hanım Bağcı, hastanede hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, 3 gün önce Yeşilyurt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Hanım Bağcı'nın bulunması için jandarma ve polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Her yerde aranan yaşlı kadın, Karadağ mevkii üst kısımlarındaki kayalık bölgede kayaların arasında sıkışmış halde bulundu.

Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucunda Hanım Bağcı, sıkıştığı kayalıkların arasından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 3 gün boyunca kayalıkların arasında aç susuz kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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