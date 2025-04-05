3 gündür kayıptı! Genç kadın kahretti!
İstanbul Sultangazi'nde, 3 gündür kendisinden haber alınamayan 24 yaşındaki Elif A.'nın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu. Elif A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma sürüyor
İstanbul'da edinilen bilgiye göre, Sultangazi'nde yaşayan Elif A. (24), 1 Nisan'da saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.
AĞACA ASILI HALDE BULUNDU
İHA'daki habere göre dün sabah saatlerinde genç kız, evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Soruşturma devam ediyor.