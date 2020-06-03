Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 165.555'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 4.585 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte güncel Türkiye koronavirüs tablosu...

KORONAVİRÜS TABLOSU - 3 HAZİRAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu henüz yayınlamadı.

2 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Toplam test sayımız 2,1 milyonu geçti. İyileşen hasta sayımız 130 bin. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA İYİ TEDBİR, daha iyi sonuçtur."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 786 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 165 bin 555 ve can kaybının 4 bin 585 olduğunu, 974 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 129 bin 921'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 32 bin 325 test yapıldı, 786 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 974 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 103 bin 44, vaka sayısı 165 bin 555, vefat sayısı 4 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 633, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 271, iyileşen hasta sayısı 129 bin 921 oldu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 384 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 377 bin 790 kişi öldü, virüs tespit edilen 2 milyon 920 bin 953 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 saptanan kişi sayısı, 6 milyon 384 bin 99'a ulaştı.

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 binden fazla olan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (529 bin 405),Rusya (423 bin 741),İspanya (286 bin 718),İngiltere (276 bin 332),İtalya (233 bin 197),Hindistan (199 bin 613),Fransa (189 bin 220),Almanya (183 bin 765),Peru (170 bin 39),Türkiye (164 bin 769),İran (154 bin 445),Şili (105 bin 159),Meksika (93 bin 435),Kanada (91 bin 705),Suudi Arabistan (87 bin 142),Çin (83 bin 22),Pakistan (76 bin 398),Belçika (58 bin 517) ve Katar (58 bin 433)."

Ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:

"İngiltere 39 bin 45, İtalya 33 bin 475, Brezilya 30 bin 46, Fransa 28 bin 833, İspanya 27 bin 127, Meksika 10 bin 167, Belçika 9 bin 486, Almanya 8 bin 618, İran 7 bin 878, Kanada 7 bin 326, Hindistan 5 bin 610, Rusya 5 bin 37, Çin 4 bin 634, Peru 4 bin 634, Türkiye 4 bin 563, Pakistan 1621, Şili 1113, Suudi Arabistan 525 ve Katar 40."