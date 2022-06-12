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Haberler Gündem 3. Sayfa 3 liselinin öldüğü bölgeye uyarı tabelaları dikildi
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Dicle Nehri'nde 3 liselinin öldüğü bölgeye uyarı tabelaları dikildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 3 lise öğrencisi hayatını kaybetmişti. Bu acı olayın ardından bölgeye, 'Suya girmek, tehlikeli ve yasaktır' tabelaları konuldu.

3 liselinin öldüğü bölgeye uyarı tabelaları dikildi
3 liselinin öldüğü bölgeye uyarı tabelaları dikildi
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DHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak gözden kaybolan ve çevredekilerin yardımıyla cansız bedenlerine ulaşılan 3 lise öğrencisinin hayatlarını kaybettiği bölgeye, 'Suya girmek, tehlikeli ve yasaktır' tabelaları konuldu.

Sur ilçesine bağlı kırsal Bağıvar Mahallesi'nde 5 Haziran'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Vali Aydın Arslan Fen Lisesi öğrencileri Osman Yetişgin, Enes Can ve Yunus Vural'ın cansız bedenleri çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, suyun azaldığı bölge olması nedeniyle birçok kişinin tercih ettiği alan ve çevresine 3 liselinin boğulmasının ardından görevliler tarafından, üzerinde 'Suya girmek tehlikeli ve yasaktır' yazan uyarı tabelaları dikildi. Bugüne kadar birçok kişinin hayatını kaybettiği alanda, tabelalara rağmen nehir kıyısına gelenlerden bazılarının suyun sığ kısımlarına girdiği görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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